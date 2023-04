Zahtevna kraljevska etapa, udeležba Pogačarja še vedno pod vprašajem #video

Organizatorji dirke Po Sloveniji so danes razkrili podrobnosti 29. izvedbe najpomembnejše domače kolesarske dirke, ki bo potekala od 14. do 18. junija. Dirka, ki je dolga 833,3 kilometra in ima 9.134 višinskih metrov, se bo začela v Celju, ki je bilo lani izbrano za naj gostitelja dirke, in končala v Novem mestu, kot je to že tradicija. Sobotna, kraljevska etapa, bo kolesarje dvakrat peljala čez Kolovrat v Posočju in bo bržkone že odločala o zmagovalcu dirke. Na startni listi bo 19 ekip, od tega štiri iz najvišjega razreda (UAE Emirates, Bahrain-Victorious, BORA-hansgrohe in Jayco Alula), med njimi bosta zagotovo Luka Mezgec in Domen Novak, na imena preostalih kolesarjev, tudi na Tadeja Pogačarja, pa bo treba še počakati. Dirko, do katere nas loči le še 63 dni, bo tudi letos prenašal Eurosport.