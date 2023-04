Pogačar in Roglič pišeta zgodbi vsak na svoj način

Kar 17 zmag imata v prvem delu sezone slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič. Vsak si do svojih osrednjih vrhuncev sezone utirata drugačno pot in za zdaj sta na njej zelo učinkovita. Kolesarski strokovnjak Martin Hvastija je vesel takšne vrnitve Primoža Rogliča in hvali superiornost mladega Pogačarja, ki je v nedeljo dosegel še en mejnik, potem ko je osvojil prestižni kolesarski spomenik, Dirko po Flandriji.

Tako Tadej Pogačar kakor tudi Primož Roglič v tej sezoni še ne poznata poraza na večetapnih dirkah. Mlajši slovenski kolesar je v žep pospravil Dirko po Andaluziji in dirko Pariz–Nica, Roglič Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja in Dirko po Kataloniji. To sta tudi edina nastopa nekdanjega skakalca v tem letu, potem ko je lani prestal operacijo rame in si vzel čas za rehabilitacijo. Stoodstotno učinkovit je, pohvali pa se lahko s sedmimi zmagami – s petimi etapnimi in dvema skupnima.

Tadej ima na drugi strani dva tekmovalna dneva več od Rogliča, na računu pa že deset zmag – od tega je osvojil štiri dirke, dve enodnevni. Najprestižnejša je bila zadnja. V nedeljo se je zapisal med nesmrtne z veliko zmago na Dirki po Flandriji. Zdaj se lahko pohvali že s tremi osvojenimi spomeniki in zagotovo bo v prihodnje skušal osvojiti še Milano–Sanremo in znamenito dirko po tlakovcih Pariz–Roubaix.

S svojimi nastopi navdušujeta slovensko in svetovno javnost, pa do njunih osrednjih vrhuncev sploh še nismo prišli – Giro pri Rogliču in Tour de France pri Pogačarju. Tudi stroka o njiju govori le v presežnikih. Nič drugače ni pri slovenskem kolesarskem strokovnjaku Martinu Hvastiju.

Martin Hvastija je navdušen nad predstavami Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v letošnje leto vstopila izjemno. Na dirkah zmagujeta kot po tekočem traku. Kako vi gledate na to?

Če imamo lansko sezono za stagnacijo, za nekoliko manj uspešno, je letošnji začetek fenomenalen. Vsak ima svoj zgodbo. Primož in Tadej sta si v tehničnem smislu zelo podobna, karakterno pa zelo različna. Svojo zgodbo pišeta vsak na svoj način. Osebno me veseli Primoževa vrnitev. Z vsemi poškodbami in padci ter vsemi dogodki se je že zdelo, da je utrujen od tega, a se je vrnil v velikem slogu. Nasprotno, rekel bi, da mu je počitek dobro del. Zdi se mi fizično zelo dobro pripravljen, psihično stabilen. Sezona bo zagotovo zanimiva.

Zmage Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na dirkah v letu 2023

Dirka Dirka Tadej Pogačar Jaen Paraiso Interior Primož Roglič Od Tirenskega do Jadranskega morja Dirka po Andaluziji Dirka po Kataloniji Dirka Pariz–Nica Dirka po Flandriji

Ali se vam zdi, da je Primož nekoliko bolj sproščen kot v preteklosti?

Veliko se mu je dogajalo v ekipi, tudi v družinskem okolju je bilo nekaj sprememb. Že znotraj ekipe se je hierarhija lani vzpostavila na novo. Primož se mora dokazovati znotraj ekipe. Glede na njegov borben značaj je to kar odločilen moment in pozitivno vpliva na njegovo dirkanje.

Pri Tadeju je videti, kot bi se igral. Da komaj čaka, da bo kakšna dirka. S kakšnimi očmi gledate njegov zanos in vse zmage, ki jih dosega?

To je mladostna razigranost, igrivost. Upam, da bo še trajala. Vprašanje je, kdaj bo Tadej "odrastel" oziroma se spremenil. Dokler bo imel takšno veselje, bo trajalo. Dokler mu bo telo služilo, mislim, da bo glede na svoj način dirkanja in nasploh jemanja stvari še naprej tako, kot je.

Tadej Pogačar je v velikem slogu osvojil Dirko po Flandriji. Foto: Guliverimage

Letos smo bili priča spremembam v njegovem programu. Dirke Pariz–Nica sprva ni imel v programu, nato se je odločil za nastop in premagal Jonasa Vingegaarda, ki je lani osvojil sloviti Tour de France. Ali je signal, ki ga je pustil Jonasu, pravi za Dirko po Franciji?

Kot smo videli lani na Touru, se lahko stvari še spremenijo. Lani je bil Tadej suvereno močnejši od njega od Tirenskega do Jadranskega morja. Mislim, da gre za ene vrste psihološke igrice. Že ta sprememba programa, da gre na Pariz–Nica, kjer se je srečal z Jonasom, je bila kar pomembna. Jonas se je kar naenkrat zavedal, da mora biti dober, čeprav je imel že pred tem namen dobro dirkati. Jasno, ko pride Tadej, ni skrivalnic. Je pa res, da se lahko stvari do Toura spremenijo. Tadej ima drugačen tekmovalen program, več dirkanja, kar mu ustreza. Jonas ima manj dirkanja. Je pa po mojem mnenju veliko odvisno, ali bo Primož nastopil na Touru ali ne. Lani je imel Jonas, kakorkoli vzamemo, dve ekipi na Touru. Ekipo in Wouta van Aerta. V prvo štejemo Primoža in druge, v drugo izjemnega Wouta. Vprašanje je, ali bodo letos enako močni.