Štiriindvajsetletni Tadej Pogačar je v nedeljo slavil eno največjih zmag v karieri in se podpisal na kolesarski spomenik po Flandriji. To je bila hkrati njegova četrta zmaga na največjih enodnevnih dirkah na svetu. Dvakrat je bil najboljši po Lombardiji (2021, 2022), enkrat pa na Liege-Bastogne-Liegeu (2021). Obenem je postal šele tretji kolesar, ki ima v življenjepisu zmagi tako na dirki po Franciji (2020, 2021) kot Flandriji. To je uspelo le še Francozu Louisonu Bobetu in Belgijcu Eddyju Merckxu.

"Kolesarstvo je popeljal v novo dimenzijo"

Tadej Pogačar Foto: Guliver Image "Ta dirka po Flandriji je bila sijajna. Veliko časa je minilo, odkar sem nazadnje tako užival. Dvoboj s prav tako zelo močnim Mathieujem van der Poelom je bil izjemen. Ne morem dovolj poudariti, kakšen kolesar je Pogačar. Je več kot šampion in moramo doumeti, kaj mu je uspelo," je v pogovoru za L'Equipe dejal danes 88-letni Merckx. "Samo dvema je pred tem uspelo dobiti tako Tour kot Flandrijo. To še dodatno okrepi njegovo predstavo. Spisal je zgodovino. S svojim slogom dirkanja obuja nekdanja obdobja kolesarstva. To smo vmes izgubili, Pogačar pa počne obratno od tega, kar mu narekujejo računalniki. Kolesarstvo je popeljal v novo dimenzijo in je velik vzor za ostale."

Eddy Merckx Foto: Reuters Merckx je v karieri osvojil kar 19 spomenikov, od tega dva po Flandriji, in je eden od trojice, ki so se v karieri podpisali pod vsako od petih največjih dirk. Ob njem je to uspelo le še rojakoma Rogerju De Vlaemincku in Riku van Looyu. Vsi trije so blesteli v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pogačar ima na svojem računu štiri zmage na treh različnih spomenikih. Manjkata mu še Milano-San Remo, ki ga je v zadnjih dveh izdajah končal med najboljšo peterico, ter Pariz-Roubaix, na katerem še ni nastopil.

"Hitro se uči iz napak"

Merckx je prepričan, da bi lahko slovenski as osvojil še preostala spomenika. "Predstavljam si, da bi lahko osvojil Milano-San Remo. Če bi letos napadel malce pozneje, bi ostal v igri za zmago že tokrat. Hitro se uči iz napak," je o prvi veliki klasiki v sezoni najprej dejal Belgijec. "Tudi Pariz-Roubaix bi lahko osvojil. Če sam pravi, da mora pridobiti nekaj kilogramov, da bi se lažje boril za zmago na tej dirki, bo to v prihodnosti storil," je še prepričan Merckx, tudi enajstkratni zmagovalec tritedenskih dirk.