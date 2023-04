Neverjetni Pogi že nabira kilograme za Pariz–Roubaix

"To, kar je naredil danes, je nekaj zares posebnega," se je slovenskemu kolesarskemu šampionu Tadeju Pogačarju danes v cilju Dirke po Flandriji poklonil Nizozemec Mathieu van der Poel, dvakratni zmagovalec tega belgijskega kolesarskega spomenika. Pogačar je v cilju v roke dobil porcijo ocvrtega krompirčka z majonezo, belgijsko "kulinarično specialiteto", ob tem pa so se na družbenih omrežjih že začele šale, da je to prvi korak v pripravah na naslednji Gorenjčev izziv, Dirko Pariz–Roubaix.

Tadej Pogačar je danes osvojil svoj tretji kolesarski spomenik, k zmagam z dirk Liege–Bastogne–Liege (2021) in Il Lombardia (2021 in 2022) je dodal Flandrijo, kar pomeni, da mu v veličastni zbirki zmag zdaj manjkata le še spomenika Pariz–Roubaix in Milano–Sanremo. "Za Roubaix bom moral pridobiti še kakšen kilogram in okrepiti roke," se je pošalil po današnji brutalni preizkušnji, v kateri je za 16 sekund ugnal Mathieua van der Poela.

Že nabira manjkajoče kilograme

"Tadej zdaj že nabira tiste omenjene kilograme za Roubaix," pa so se šalili ljubitelji kolesarstva na družbenih omrežjih pod posnetkom poslastice, ki jo je v roke dobil slovenski šampion. Gre za porcijo ocvrtega krompirčka, seveda z v Belgiji obveznim dodatkom majoneze.

A letos se Pogačar še ne bo lotil "kraljice klasik", "severnega pekla", francoskega spomenika Pariz–Roubaix, za zdaj ima aprila v načrtu še nastope na dirkah Amstel Gold (16. 4.), Valonska puščica (19. 4.) ter Liege–Bastogne–Liege (23. 4.). Roubaix, na katerem Pogačar ni dirkal še nikoli, bo na sporedu prihodnji konec tedna.

Pogačar na spomenikih: Milano–Sanremo: trije starti, najboljša uvrstitev pa četrto mesto

Dirka po Flandriji: dva starta in zmaga leta 2023

Pariz–Roubaix: še ni vozil

Lige–Bastogne–Liege: trije starti in zmaga leta 2021

Il Lombardia: dva starta, dve zmagi v letih 2021 in 2022

Danes pisal zgodovino

A Pogačar je danes pisal zgodovino. Flandrija je namreč dirka, ki je izrazito po meri specialistom za klasike in na kateri se zmagovalci tritedenskih grand tourov praviloma ne znajdejo najbolje. 24-letnik s Klanca pri Komendi je tako postal šele tretji zmagovalec Toura v zgodovini, ki mu je uspelo pokoriti tudi to brutalno belgijsko preizkušnjo, danes je stopil ob bok Francozu Louisonu Bobetu (1955) in belgijskemu kanibalu Eddyju Merckxu (1969 in 1975).

Tadej je bil razred zase

"Tadej je bil danes razred zase, zaslužil si je to zmago," je še povedal Van der Poel, ki danes ni mogel odgovoriti na Pogačarjev silovit napad na vzponu Kwaremont dobrih 20 kilometrov pred ciljem 273,4 kilometra dolge dirke. "Nikoli ni prijetno biti drugi, ampak danes je bil Tadej preprosto premočan. Sam sem imel dober dan, na zadnjem prečkanju Peterberga se nisem spustil pod 400 vatov, pa vseeno ni bilo dovolj, da bi se mu približal. Ko se ti zgodi kaj takšnega, moraš biti z drugim mestom samo zadovoljen," je opisoval dogajanje v zaključku dirke.

"Ko me je Pogi prehitel, mu nisem niti poskušal slediti, le mislil sem si, 'srečno, prijatelj'," pa je povedal danski as Mads Pedersen, ki je danes sam poskušal z napadom 50 kilometrov pred ciljem, na koncu pa v ciljnem sprintu rešil končno tretje mesto pred enim od glavnih favoritov, Belgijcem Woutom van Aertom. "Če bi ga poskušal loviti, bi se zlomil. Včasih se moraš zavedati svojih omejitev," je še povedal Danec.

Sezona je že zdaj uspešna

Pogačar je danes uresničil načrt in z napadi na Kwaremontu zlomil konkurente, pri prvem prečkanju tega klanca sta z njim ostala največja tekmeca Van Aert in Van der Poel, pri zadnjem pred ciljem je za seboj pustil tudi odličnega Nizozemca. Belgijec se je zlomil že prej. O osupljivem dosežku Tadeja Pogačarja se bo še veliko govorilo, sam je z veličastno zmago že izpolnil enega glavnih ciljev v sezoni in dejal, da bo sezona zanj uspešna, tudi če mu julija ne uspe še tretjič v karieri osvojiti slovitega Toura. "Če se danes upokojim, sem lahko zadovoljen s svojo kariero in zelo ponosen na dosežke," je dejal najboljši kolesar sveta. Letos je zbral že deset zmag.

Smola za Mohoriča in Bahrain

Še en ponesrečen dan pa je za slovenskim specialistom za enodnevne dirke Matejem Mohoričem. Ta Flandrije ni končal, odstopil je po padcu, ki se je zgodil v glavnini dobrih 70 kilometrov pred ciljem. Ta je bil njegov drugi na dirki, zgodil pa se je v ravno v času, ko se je dirka razživela in se zaradi izgubljenih minut ni imel več možnosti vplesti v boj za zmago.

Njegov kolega iz moštva Bahrain Victorious Filip Maciejuk pa je že 140 kilometrov pred koncem dirke po nesreči povzročil najbolj spektakularen množični padec, v katerem so jo skupili tudi Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep), Jasper Stuyven (Trek Segafredo), Peter Sagan (TotalEnergies) in Tim Wellens (UAE Team Emirates). Zadnja dva sta odstopila, Wellens si je zlomil ključnico. Poljak je zapeljal s ceste v travo, tam zapeljal v lužo, kjer je izgubil ravnotežje, in ko je zapeljal nazaj na cestišče, je treščil v glavnino.

Massive crash in the peloton with dozens of riders involved. Wellens seems to be the biggest victim. #RVVmen #RVV23 pic.twitter.com/CovtCaZdlv — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 2, 2023

Komisarji so ga diskvalificirali, sam pa se je še pred koncem dirke iskreno opravičil na družbenih omrežij. "Res obžalujem svojo napako, upam, da so vsi udeleženci celi. To se ne bi smelo zgoditi, bila je velika napaka v moji presoji. Opravičujem se vsem v pelotonu, svojim moštvenim kolegom in navijačem," je zapisal 23-letnik.

Upajmo, da je Mohorič danes ušel poškodbam, pomembna dirka v njegovem koledarju bo namreč prihodnji konec tedna, spomenik Pariz–Roubaix (9. april). Tam bo dirkal četrtič v karieri, opogumljen z epsko zmago na lanski dirki Milano–Sanremo pa upa, da se bo za zmago lahko boril tudi na "kraljici klasik". Mohorič je ob Pogačarju in Primožu Rogliču (ta je leta 2020 kot prvi Slovenec osvojil enega od spomenikov, zmagal je na dirki Liege–Bastogne–Liege) eden od le treh Slovencvev z zmagami na največjih enodnevnih klasikah.