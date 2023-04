Pogačar svojo ekipo spravil v jok #video

“You make history today.” 🔥 Step inside the @TeamEmiratesUAE car to see how Fabio Baldato and Marco Marcato experienced an emotional end to the Tour of Flanders 2023 🏆 ____ 🇧🇪 #RVV pic.twitter.com/VvPLOW5E5U

Žal pa za ekipo Emiratov cvetna nedelja v Flandriji ni bila samo rožnata, saj se je eden pomembnih členov ekipe, belgijski kolesar Tim Wellens, med padcem, ki ga je nehote povzročil kolesar ekipe Bahrain-Victorious Filip Maciejuk, poškodoval in odstopil.

Kot je pozneje sporočil na družbenih omrežjih, na katerih je čestital Pogačarju in svoji ekipi za izjemno predstavo, zdravstvenemu osebju v bolnišnicah Oudenaarde in Herentals pa se zahvalil za odlično oskrbo, si je na štirih koncih zlomil ključnico, kar pomeni, da je spomladanski del sezone zanj že končan.

1.Congrats @TamauPogi & everyone from the team!! 😍

2.Thanks everyone for the many messages ❤️

3.Thank you to the people working in the hospitals in Oudenaarde & Herentals

4.Collarbone in 4 pieces. A lot of pain, but should already be much better in a few days. https://t.co/Xq5pxNLXK1