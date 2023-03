Roglič spet piše zgodovino: to mu je uspelo kot edinemu v zgodovini

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je namreč postal edini kolesar v zgodovini, ki je zmagal na šestih od sedmih najpomembnejših enotedenskih dirk. Za primerjavo veličine njegovega dosežka, velikan kolesarstva Eddy Merckx in avstralski šampion Richie Porte imata "samo" pet zmag.

Zmagovalni oder na letošnji Dirki po Kataloniji si je Roglič delil z Remcom Evenepoelom in Joaom Almeido. Foto: Guliverimage

33-letni Roglič je na dirki Tirenno–Adriatico slavil dvakrat (v letih 2019 in 2023), na dirki Pariz–Nica, kjer je letos suvereno zmagal Tadej Pogačar, je Roglič slavil lani, po dvakrat je bil nepremagljiv na dirkah po Baskiji (v letih 2018 in 2021) in Romandiji (v letih 2018 in 2019), na kriteriju po Dofineji pa je slavil leta 2022.

Edina dirka, kjer še nima zmage v skupnem seštevku, je Dirka po Švici (letos bo na sporedu med 11. in 20. junijem), ki je za mnoge elitne kolesarje zadnji test pred Dirko po Franciji. Roglič morda tam zmage še nima zgolj zato, ker na omenjeni dirki še nikoli ni nastopal, je pa na druženju z novinarji pred začetkom sezone napovedal, da bo na švicarskih cestah morda nastopil prihodnje leto.

Pogačar bo v terminu Dirke po Švici najverjetneje vozil na dirki Po Sloveniji, ki bo letos med 14. in 18. junijem. Dirka se bo začela v Celju in že tradicionalno končala v Novem mestu. Podrobnosti trase bodo organizatorji razkrili še ta mesec.

📊🥇🇸🇮Primoz Roglic won 6 of the 7 different big one-week stage races: he is the only one in history of male pro-cycling. Just 🇨🇭Tour de Suisse is missing.



❓🎯Should, and will he target 🇨🇭Tour de Suisse to complete the list? ⤵️