Sproščeni Roglič užival v dirkanju, Remcu se je mudilo, Bernal v bolnišnici

"Kar zadeva mene, je bilo danes treba le mirno priti do cilja, Remcu pa se je očitno veliko bolj mudilo," je po šesti etapi Dirke po Kataloniji, v kateri je zadržal prednost desetih sekund v skupnem seštevku pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal – QuickStep), povedal sproščeni slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma).

"Seveda sem mu moral slediti," je prirediteljem dirke še povedal 33-letni Kisovčan Primož Roglič, ki je v današnji etapi zasedel deveto mesto, njegov najnevarnejši tekmec za skupno zmago Evenepoel pa je bil peti. Oba sta v cilj prišla v času zmagovalca, Avstralca Kadena Grovesa, zato se razmerja v skupnem seštevku niso spremenila. A se je Evenepoel tudi danes močno trudil, da bi se.

Remco: Nisem jezen ali karkoli

Mladi Belgijec je danes ciljal na etapno zmago, napadel je tik pred vrhom zadnjega kategoriziranega klanca dneva in ušel tedaj že močno razredčeni glavnini. Ni pa se mu uspelo otresti Rogliča, ki se mu je prilepil na kolo in se ga držal vse do zadnjih kilometrov etape, ko jezni Evenepoel popustil. Rogliča je ves čas nagovarjal, naj pomaga z menjavami držati visok tempo, Kisovčana pa mu ni uspelo prepričati. "Dobro, nisem jezen ali karkoli, to je pač dirkanje," je Evenepoel povedal v cilju in dodal: "Lepo bi bilo napasti etapno zmago, tudi če bi bil drugi, bi bil zadovoljen, a ob sebi sem imel napačnega kolesarja. Razumem, da ni hotel vleči, saj so se v njegovi ekipi očitno odločili, da bodo le branili majico vodilnega."

Bernal v bolnišnici Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pa je po današnjem padcu in odstopu z dirke končal v bolnišnici. A 26-letnik naj ne bi bil huje poškodovan, so sporočili iz njegovega moštva. Bernal vse od leta 2021 ni dirkal na preizkušnjah svetovne serije, potem ko je večino leta 2022 izpustil zaradi grozljive nesreče na treningu v domovini. Tokrat pa njegov padec v šesti etapi Dirke po Kataloniji ni bil tako hud, vseeno pa bo ostal v bolnišnici na opazovanju, so zapisali pri Ineos Grenadiers. Zlomil si ni ničesar, a ima številne odrgnine, so še dodali. Bernal je v tej sezoni nastopil le na dirki po San Juanu v Argentini, a tudi tisto preizkušnjo po odstopu v šesti etapi končal predčasno. STA

"Dirkati proti Remcu ni nikoli dolgčas"

Roglič je res pazil samo na to, da mu Evenepoel ne pobegne, je pa na prvem letečem cilju dneva tudi izkoristil priložnost in mu z bonifikacijsko sekundo še malce ušel. To je Remco na drugem letečem cilju dobil nazaj. "Zaključek etape je bil pravi šov. Dirkati proti Remcu ni nikoli dolgčas. Pričakovali smo, da bo nekaj poskušal in bili pripravljeni na njegove napade. Predal se še ni, zato moramo biti zbrani tudi jutri," pa je povedal slovenski as, ki vse od vrnitve v karavano po operaciji rame kaže izvrstno formo. Dobil je že letošnjo dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, zdaj je tik pred tem, da osvoji še Katalonijo.

Pa jutri?

"Uživam v dirkanju, lepo se je vrniti. Pa tudi ta dirka je zelo razburljiva," se je še smejalo Zasavcu, ki ima pred jutrišnjo zaključno etapo v Barceloni deset sekund prednosti pred Evenepoelom. Ta tudi za jutri napoveduje trd boj. "Zagotovo bo šlo 'na polno', že v začetku etape je precej dolg vzpon, na katerem bodo napadi, hud tempo in trdo dirkanje. Potem pa krogi po Barceloni, ki so tudi zelo zahtevni. Niti trenutka za počitek ne bo, pričakujem napade z vseh strani, zanesljivo pa bom poskusil zmagati," pravi, o svojih možnostih, da zmaga tudi v skupnem seštevku dirke, pa dodaja: "To bo seveda zelo težko, možnost pa še obstaja."