Evenepoel spet poskusil z napadom, Roglič se ni dal

Roglič in Evenepoel sta v razgibani etapi od Martorella do Molins de Reija (174,1 km) sprintala za bonifikacijske sekunde. Na prvem letečem cilju je dodatno sekundo Belgijcu odščipnil 33-letni Kisovčan, na drugem pa je svetovni prvak s cestne dirke v Wollongongu vrnil trikratnemu zmagovalcu dirke po Španiji in sekundo pridobil nazaj.

Evenepoel je tik pred vrhom drugega kategoriziranega klanca dneva napadel, a se Rogliča ni mogel otresti. Zasavec se ga je ves čas držal kot klop, pri diktiranju tempa pa ni želel sodelovati, kar je jezilo mladega Belgijca, ki je nato obupal in v zadnjih kilometrih etape ju je glavnina spet ujela.

Za etapno zmago so obračunali sprinterji, slavil pa je Avstralec Kaden Groves. To je bila njegova druga etapna zmaga, potem ko je bil najboljši že v četrtek, skupno pa 11. v karieri. Drugi je bil Francoz Bryan Coquard (Cofidis), tretji pa Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Sprintala sta tudi Evenepoel in Roglič, a ostala brez dodatnih bonifikacijskih sekund na petem oziroma devetem mestu.

102. Dirka po Kataloniji se bo končala jutri z zadnjo, sedmo etapo, s startom in ciljem v Barceloni (135.8 km). V zaključku kolesarje čaka krožna trasa s kratkimi vzponi na Montjuic. Nanj se bodo v zadnjih 45 km povzpeli šestkrat, skupaj pa v kratki etapi premagali 1.765 višinskih metrov.

Dirka po Kataloniji, 6. etapa

Cilj: Za etapno zmago so se udarili redki preživeli sprinterji, Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) pa je bil najmočnejši. Groves je premagal Francoza Bryana Coquarda (Cofidis) in Nizozemca Ideja Schellinga (Bora – Hansgrohe), v času zmagovalca pa sta ciljno črto v Milins de Reiju prečkala tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep). Prvi na devetem in drugi na petem mestu. Roglič je ohranil deset sekund prednosti pred Belgijcem v skupnem seštevku dirke.

5 km do cilja - Favoriti za skupno zmago na dirki so se zdaj umaknili sprinterjem, ki se bodo danes spopadli za etapno zmago.

8 km do cilja - Evenepoel je dobil leteči cilj v Palleji in Rogliču odvzel sekundo nazaj.

Izidi letečega cilja, Palleja:

1. Evenepoel 3 točke/3 sekunde bonusa

2. Roglič 2/2

3. Soler 1/1

9 km do cilja - Remco ima dovolj garanja in je popustil, tudi Rogliča beg ne zanima, glavnina se jima hitro približuje.

12 km do cilja - Evenepoel je pridelal 30 sekund prednosti pred močno razredčeno glavnino, Roglič pa se ves čas vozi tik za njim in ne sodeluje v diktiranju tempa. Kot vodilnemu kolesarju na dirki mu tega niti ni treba početi, čeprav Belgijca to jezi.

18 km do cilja - Roglič in Evenepoel sta se otresla Solerja. Mladi Belgijec narekuje silovit tempo, Slovenec se ga drži kot klop.

21 km do cilja - Roglič in Evenepoel sta ujela Solerja, Bahrain-Victorious vodi skupino zasledovalcev, razlike so majhne.

27 km do cilja - Iz glavnine sta se izstrelila Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). Belgijec je napadel, Kisovčan se je odpeljal za njim. Hitro sta prepolovila Solerjevo prednost. Špancu je še uspelo, da je prvi prečkal vrh Alta de la Creu d'Aragalla, na spustu pa se mu slovensko-belgijski dvojec počasi približuje.

Izidi gorskega cilja, Alt de la Creu d'Aragall (II. kategorija):

1. Soler 5 točk

2. Evenepoel 3

3. Roglič 2

4. Ciccone 1

28 km do cilja - Soler si je privozil 30 sekund prednosti.

31 km do cilja - V vodstvo se je zdaj odpeljal Španec Marc Soler (UAE Emirates). Favoriti niso reagirali.

32 km do cilja - Bega je konec, le še Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) vztraja z nekaj metrov prednosti pred glavnino.

33 km do cilja - Začel se je vzpon na drugi kategoriziran klanec dneva, prednost ubežne šesterice je padla na vsega 21 sekund.

53 km do cilja - Vodilna skupina ima še nekaj manj kot 50 sekund prednosti pred glavnino. Bežijo Fausto Masnada, Carlos Verona, Geoffrey Bouchard, Oscar Onley, Simone Velasco in Jonas Gregaard. Verona je v skupnem seštevku najbližje Rogliču, a tudi ta zaostaja 6:41. Na 140. kilometru etape bodo kolesarji začeli vzpon na Alt de la Creu d'Argali (II. kategorija, 5,6 km, 6,1 % povprečnega naklona), pred ciljem današnje etape pa je 15 kilometrov ravnine.

79 km do cilja - Egan Bernal je dirko končal zaradi padca. Stanje Kolumbijca je vzbudilo skrb, saj ni takoj vstal. Posledice padca trenutno niso znane.

😥 @Eganbernal abandona la #VoltaCatalunya102 després de patir una caiguda. Molta força Egan!



😥 @Eganbernal abandona la #VoltaCatalunya102 después de sufrir una caída. Mucha fuerza Egan!💪



😥 @Eganbernal (@INEOSGrenadiers) forced to abandon after a crash. Get Well soon Egan!💪 pic.twitter.com/1jwGIvWdpf — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 25, 2023

80 km do cilja - Šest kolesarjev je v begu in imajo 55 sekund prednosti. Nihče v skupnem seštevku ne ogroža Primoža Rogliča.

108 km do cilja - Primož Roglič je udaril na letečem cilju Terres de Lleida. V šprintu je prehitel velikega tekmeca v boju za skupno zmago Remca Evenepoela in pridobil dodatno sekundo. Zdaj ima v skupnem seštevku 11 sekund prednosti. Kolesarji imajo do konca pred seboj še en gorski cilj, ki sliši na ime Alt de la Creu d'Aragall in ima predznak II. kategorije (5 km/5,8-odstotni naklon)

114 km do cilja - Ubežniki so ujeti.

132 km do cilja - Novi pobegi, vendar glavnina diktira visok tempo. V prvi kolesarjenja je bila povprečna hitrost kar 44,5 km/h.

156 km do cilja - Trije ubežniki imajo 30 sekund prednosti

12.35 - Začela se je 6. etapa na Dirki po Kataloniji, na kateri je slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma) v majici vodilnega. Pred drugouvrščenim Remco Evenepoelom ima deset sekund prednosti. Kolesarje danes čaka 174,1 kilometra dolga trasa od Martorella do kraja Molins de Rei. Šesta etapa je lahko spet težavna, saj je veliko valovitih cest. Prav tako ne gre zanemariti morebitnega napada, saj je v zaključku v kraju Molins de Rei kar nekaj majhnih in eksplozivnih vzponov. Kolesarji bodo morali narediti 2.500 višinskih metrov.