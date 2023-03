Velika zmaga Primoža Rogliča, na ciljnem vzponu v sprintu strl Evenepoela!

Ciljno črto je tokrat prečkal šest sekund pred glavnim tekmecem Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Ta je večkrat napadel, a se ni znebil slovenskega asa. Dolgo je z njima vztrajal tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki je ciljno črto prečkal 12 sekund za slovenskim asom.

V skupnem seštevku je Roglič prednost povišal na deset sekund, potem ko sta peto etapo z Evenepoelom začela povsem poravnana. Na tretje mesto je v seštevku napredoval Almeida, ki zaostaja 1:02 minute.

Etapo je pričakovano odločil 14,1 km dolg in zelo strm (povprečje 8,2 odstotka) vzpon na Lo Port. Pred tem je moštvo Soudal-Quick Stepa narekovalo ritem, po njihovem opravljenem delu pa je okoli 4,5 km pred ciljem Evenepoel pospešil in razbil skupino najboljših.

Sprva je z Evenepoelom in Rogličem, ta je ob koncu tudi sam enkrat napadel Belgijca, ostal Španec Marc Soler (UAE Team Emirates), pozneje pa se jim je pridružil še Almeida.

Roglič je v ciljnem sprintu ugnal Remca Evenepoela. Foto: Guliverimage

Portugalec je nekajkrat poskusil tudi sam, a ni bil uspešen, nekaj sto metrov pred ciljem pa je pospešil Evenepoel. Tokrat pa se za razliko od srede od Rogliča ni odlepil.

Slovenec je ostal v zavetrju, na strmem ciljnem vzponu pa si je v zadnjih 100 m privozil prednost in se Belgijcu oddolžil za zaključek sredine etape. Takrat je Belgijec v cilj prišel dve sekundi pred Kisovčanom in se z njim takrat časovno izenačil.

"Vesel sem. Še enkrat bom poudaril, da se šele vračam, zato je težko vedeti, kako se bom počutil po takšnih naporih. Ampak res sem zelo zadovoljen, kako se je etapa razpletla," je v izjavi za organizatorje dirke dejal Roglič.

"V prvi etapi sem dejal, da je bilo dovolj že 300 ali 500 m vzpona. Ta vzpon je bil nekoliko daljši, a gre mi vse bolje," je dodal. "Težko bo do samega konca, čakata nas še dve zahtevni etapi. Ne toliko jutrišnja, zagotovo pa nedeljska. Dirkali bomo, dali vse od sebe in videli, kam nas bo to popeljalo," je sklenil slovenski as.

V soboto bo na sporedu razgibana etapa od Martorella do Molins de Reija. Dolga bo 174,1 km. V nedeljo bo konec sedemdnevne preizkušnje v Barceloni s kratko, a razgibano etapo.

5. etapa Dirke po Kataloniji:

Cilj: za zmago sta se udarila Roglič in Evenepoel, zadnji je vodil do 150 metrov pred ciljem, nato pa je Kisovčan prestavil v višjo prestavo in ugnal Belgijca.

1,2 km do cilja: Joao Almeida je ujel vodilno trojico Rogliča, Evenepoela in Marca Solerja.



3,4 km do cilja: Roglič, Evenepoel in Marc Soler so ujeli Grmaya in si priborili 11 sekund prednosti pred Joaom Almeido, Mikelom Lando, Rigobertom Uranom in Michaelom Woodsom.

6,6 km do cilja: beži le še Tsgabu Grmay, preostali ubežniki so ujeti, peloton zaostaja 13 sekund.

7 km do cilja: le še trije ubežniki so spredaj, glavnina z Rogličem in Evenepoelom zaostaja 40 sekund.

9 km do cilja: ubežniki so začeli ciljni vzpon.

29 km do cilja: prednost ubežnikov je dve minuti, Vse bližje je ciljni vzpon Lo Port, kamor pelje 8,6 kilometra dolga cesta z 8,8-odstotnim povprečnim naklonom.



36,4 km do cilja: šesterica ohranja 2 minuti in 40 sekund prednosti.

48 km do cilja: na begu je šesterica kolesarjev, ki ima pred glavnino dve minuti in 42 sekund prednosti. V glavnini sta oba glavna protagonista dirke Primož Roglič in Remco Evenepoel.