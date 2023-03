Roglič dobil ciljni šprint, grd padec sedmih kolesarjev

Začela se je 102. izvedba Dirke po Kataloniji, ki bo trajala do nedelje, 26. marca. Na dirki prvič po lanski Vuelti drug proti drugemu tekmujeta Primož Roglič in svetovni prvak Remco Evenepoel, ki je glavni favorit za končno zmago. A očitno slovenski as ne misli tako: v ciljnem šprintu glavnine je bil najmočnejši med vsemi. To je njegova peta zmaga v letu 2023. Pa je šele marec!

Primož Roglič je na španske ceste prišel v izjemni formi. Na edini dirki, na kateri je letos nastopil, na etapni Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, je prepričljivo zmagal (dosegel je tudi tri etapne zmage zapored) in osvojil tri majice (za najboljšega na gorskih ciljih, v točkovanju in skupni razvrstitvi). Na Dirki po Kataloniji se lahko zanese tudi na močno ekipo s Seppom Kussom, Stevenom Kruijswijkom, Tobiasom Fossom, Koenom Bouwmanom, Michelom Hessmannom in Robertom Gesinkom, ki se vrača po grdem padcu in zlomljeni medenici na januarski Dirki po Avstraliji.

Z zmago na uvodni etapi enotedenske Dirke po Kataloniji je Roglič dosegel svojo že 70. zmago v profesionalni karieri. To je tako že njegova peta zmaga letos, s čimer je že marca izenačil svoj lanski dosežek (največ zmag ima iz let 2021 in 2019 – po 13). V ciljnem šprintu je imel največ moči, zdelo se je, da je poganjal pedala mnogo lažje od konkurentov. Drugo mesto je osvojil Remco Evenepoel (Saoudal - Quick Step), tretjega pa Ide Schelling (BORA - hansgrohe). Vsi so skozi cilj prišli z istim časom, a vrstni red pomeni nekaj bonifikacijskih sekund. Tako bo Roglič zeleno majico vodilnega na dirki oblekel s štirimi sekundami prednosti pred Evenepoelom.

"Super, kajne! Noro. Veliko ljudi, veliko navijačev. Užival sem. Nisem pričakoval zmage, a vedno zmaga najboljši. Imel sem dobre noge," je v prvi izjavi dejal Roglič. Na vprašanje, ali želi zmagati Dirko po Kataloniji, pa je odgovoril: "Seveda. A to je šele prvi dan. Sledi še šest zelo težkih dni. Bomo videli, kako bo šlo."

Grd padec nekaj kilometrov pred ciljem

V zadnjem obdobju je padcev na dirkah vse več in tudi tokrat se je zgodil. Manj kot šest kilometrov pred ciljem etape je sredi glavnine padlo sedem kolesarjev. Za večino od njih je bilo zelo boleče (Michael Storer (Groupama-FDJ) je še kar nekaj časa sedel na tleh), Dario Cataldo (Trek - Segafredo) pa je celo obležal na pločniku in potreboval zdravniško pomoč.

Profil 1. etape:

V drugi etapi se bodo kolesarji povzpeli na 2.135 metrov visoki Vallter, v tretji, kraljevski etapi s skoraj štiri tisoč višinci pa jih čakajo trije zahtevni vzponi v zadnjih sto kilometrih – na Coubet, Creueto in sklepnim klancem do zimskošportnega središča La Molina.

Četrta etapa bo namenjena sprinterjem, peta prinaša zelo strm končni vzpon na Lo Port, šesta etapa, ki je kategorizirana kot sprinterska, pa v zadnjih 40 kilometrih ponuja kar nekaj priložnosti za pobeg manjše skupine kolesarjev. Zadnja, sedma etapa (135,8 kilometra) je klasična s krožno stezo po Barceloni. Kolesarji bodo morali šestkrat premagati klanec na Montjuic.

Profil tretje, kraljevske etape na Dirki po Kataloniji:

Širok krog favoritov

Čeprav strokovnjaki v kolesarskih krogih izpostavljajo predvsem obračun Rogliča in Evenepoela, pa 33-letni Slovenec in deset let mlajši Belgijec ne bosta edina kandidata za skupno zmago v Kataloniji.

V boju za visoka mesta v skupni razvrstitvi ne gre odpisati domačina Mikela Lande (Bahrain-Victorious), Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost), Avstralca Jaija Hindleya (BORA-hansgrohe), Portugalca Joaoja Almeide in njegovega moštvenega kolega Adama Yatesa (UAE Team Emirates), ki je na Dirki po Združenih arabskih emiratih premagal Evenepoela v kraljevski etapi, Francoza Romaina Bardeta (Team DSM) in drugih. Na dirki bosta nastopila tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki se po januarski poškodbi kolena vrača v karavano, in njegov sotekmovalec Geraint Thomas.