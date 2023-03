Trasa SP po meri slovenskih kolesarjev, le Rogliču morda ne ustreza najbolj

Najboljše kolesarje sveta ta konec tedna čaka prvi spomenik sezone, italijanska klasika Milano–Sanremo, na kateri ima visoke cilje tudi lanski zmagovalec te prestižne preizkušnje Matej Mohorič, a ima Podbličan ves čas v mislih tudi svetovno prvenstvo. "SP je zagotovo eden pomembnejših ciljev moje sezone, čeprav je še daleč in ni povsem v ospredju mojih misli. Imamo pa, mislim, da eno izmed najboljših reprezentanc za takšno konfiguracijo proge," je pred odhodom v Italijo povedal zvezdnik moštva Bahrain Victorious.

Mohorič je eden od osmih slovenskih kolesarjev, ki dirkajo za ekipe svetovne serije. Ob naših dveh najboljših kolesarjih Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) in Primožu Rogliču (Jumbo-Visma), pa Janu Tratniku (Jumbo-Visma), Domnu Novaku in Janu Polancu (oba UAE Emirates), Luki Mezgecu (Jayco AlUla) in Matevžu Govekarju (Bahrain Victorious). Slovenija je trenutno zaradi zmag Pogačarja in Rogliča četrti narod na lestvici Mednarodne kolesarske zvez (UCI), kar je tudi odlična napoved za svetovno prvenstvo.

"Jaz sem deveto leto profesionalni kolesar in bo svetovno prvenstvo zame prvič v takem terminu," o avgustovskem terminu SP pravi Mohorič. Foto: Vid Ponikvar

Zanimiv termin obeta izjemno prvenstvo

To bo letos v Glasgowu na Škotskem in to v precej nenavadnem terminu, že od 3. do 13. avgusta. Začelo se bo torej deset dni po koncu Dirke po Franciji (23. julija) in končalo slaba dva tedna pred začetkom Dirke po Španiji (26. avgusta). "Zanimivo, tega res nismo vajeni. Jaz sem deveto leto profesionalni kolesar in bo svetovno prvenstvo zame prvič v takem terminu," o tem pravi Mohorič, meni pa, da bo prav zato še posebej močno. "Pripravljenost v pelotonu je takrat na veliko višji ravni, kot bi bila jeseni. Vsi tisti, ki smo nekako v vrhu svetovnega kolesarstva, bomo v tistem terminu zelo, zelo dobro pripravljeni. Tisti, ki so vozili Dirko po Franciji in niso imeli kakšnih težav s padci ali boleznijo, so dva tedna po Touru v vrhunski formi, tisti, ki so vozili recimo Giro, pa bodo takrat zaključili priprave na Vuelto in bodo prav tako v vrhunski formi. Mislim, da bo to prvenstvo naredilo bolj vabljivo za vse najboljše tekmovalce. Še težje bo zmagati in mavrična majica bo tako še prestižnejša."

"Tisti, ki bodo šli na Tour, bodo v prednosti"

"V zaključku gre za tipičen mestni krog z veliko ovinki. Pa praktično ni ravnine, v Glasgowu ni ravnine, ves čas gre malo gor ali malo dol." Foto: Vid Ponikvar Z Mohoričevo oceno se strinja tudi selektor slovenske članske reprezentance Uroš Murn. Odločitev o sestavi ekipe bo sprejel po Touru, pravi in prav kolesarji, ki bodo dirkali na francoski pentlji, bodo po njegovem mnenju favoriti tudi na svetovnem prvenstvu. "Vsi so za največje dirke v najboljši formi in če Tour odpelješ brez poškodb, brez bolezni, pa da se ne prekuriš, po domače povedano, je tisti časovni termin, en teden, deset dni po taki dirki, odličen. Takrat si v življenjski formi. Tisti, ki bodo šli na Tour, bodo v prednosti, seveda pa pa obstajajo tudi izjeme. Iz mojih časov je bilo načelo, da si odpeljal Vuelto in si šel po njej na svetovno prvenstvo. To je bila najboljša priprava, dejstvo pa je, da so se časi spremenili in se da pripraviti tudi na drugačne načine, z višinskimi pripravami, z manjšimi dirkami, tako da v bistvu ne moremo z gotovostjo trditi tega, da bo tisti, ki bo odpeljal Tour, tudi svetovni prvak. Je pa večja verjetnost, da bo tako," pravi nekdanji slovenski profesionalec, ki je na SP leta 2006 v Salzburgu osvojil sedmo mesto na cestni dirki članov.

Tipičen mestni krog z veliko ovinki. "Pa praktično ni ravnine."

Konec prejšnjega tedna si je v Glasgowu že ogledal traso, na kateri se bodo kolesarke in kolesarji avgusta potegovali za mavrične majice. "Letos smo imeli možnost, da smo si ogledali traso svetovnega prvenstva. Lani te možnosti nismo imeli, preučevali smo jo samo po fotografijah in po podatkih na spletu. Letos smo izkoristili priložnost, da to vidimo v živo, stopimo na te ceste, to je zagotovo nekoliko bolje. To je že uvod v same priprave na svetovno prvenstvo," je povedal 48-letni Novomeščan. In kaj je ugotovil na Škotskem? "V zaključku gre za tipičen mestni krog z veliko ovinki. Pa praktično ni ravnine, v Glasgowu ni ravnine, ves čas gre malo gor ali malo dol. Nekaj je krajših klancev, tudi strmine do 22 odstotkov smo videli. Izredno veliko menjav ritma bo, ob tem, da je dirka dolga 270 kilometrov. Mislim, da izredno ustreza naši reprezentanci, se pravi, ni izrazito gorska, ni izrazito sprinterska, tako da imamo lahko največje število super kolesarjev v samem zaključku."

Le Primožu Rogliču trasa morda ni najbolj pisana na kožo. Foto: Guliverimage

Le glede Primoža Rogliča je v dvomih

Selektor pričakuje, da se bodo svetovnega prvenstva udeležili vsi najboljši slovenski asi, le glede Primoža Rogliča je v dvomih. "Le Primožu proga ne ustreza najbolj, ampak pustimo se presenetiti. Za ostale, če bodo le v dobri formi, upam, da se bodo z veseljem udeležili prvenstva." In zakaj meni, da Rogliču trasa ne bi ustrezala? "V bistvu gre za en dolg kriterij in zelo pomembno je, da čim manj trošiš moči na vseh teh klančkih, spustih in skozi ovinke. Paziti moraš, da kar se da malo menjaš ritem. Na svetovnem prvenstvu je precej drugače pripeljati liderja v ospredje kot na klasičnih dirkah, kjer imaš ekipo stoodstotno podrejeno samo enemu, mogoče dvema kolesarjema. Mi pa vemo, da ima naša reprezentanca več možnosti. Po eni strani se moraš zato tudi sam malce znajti, da si v zaključku spredaj. Poskušali bomo seveda vse narediti z ostalimi, ki bodo tam pomočniki, ampak imamo vseeno najmanj tri, ki lahko pridejo v sam zaključek svetovnega prvenstva," je odgovoril.

"Z našo reprezentanco imamo možnosti na vsaki progi"

"Mislim, da imamo z našo reprezentanco možnosti na vsaki progi." Foto: Vid Ponikvar Ogled trase je bil za selektorja glavni del priprav na svetovno prvenstvo, v kratkem bo vodstvo Kolesarske zveze Slovenije uredilo še nekaj logističnih zadev, reprezentantom uredilo nastanitev, nato pa bo Murn konec julija po Dirki po Franciji le še sestavil ekipo. "Kolesarji so tisti, ki naredijo dirko lahko ali težko, ne glede na to, kako težka je proga. Mislim, da imamo z našo reprezentanco možnosti na vsaki progi," še razmišlja selektor, ki je povsem navdušen nad predstavami slovenskih asov na začetku sezone: "Samo čestitam jim lahko za uspehe, odlično so odprli sezono. Tudi Matej je bil blizu na klasikah v Belgiji, kjer sam vem, da je zelo težko dirkati. Poleg tega, da moraš biti dobro fizično pripravljen, tam za zmago potrebuješ še kanček sreče. Pogačar in Roglič pa sta tako ali tako izven tega sveta. Res odlično!"

Preberite še: