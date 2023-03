"Tadeju se bomo prilepili za kolo in mu poskušali slediti do vrha, nato pa ..."

"Na dirki Milano–Sanremo je težko zmagati dvakrat, ni pa nemogoče," pred sobotno klasično italijansko dirko pravi slovenski as moštva Bahrain Victorious Matej Mohorič. Lani je z vratolomnim spustom s Poggia zmagal na prestižni dirki, letos pa te zmage ne bo branil, kot pravi, saj mu tiste ne more nihče več vzeti, temveč bo napadel novo. "Meni ta dirka ustreza najbolj od vseh petih spomenikov in grem odkrito v boj za še eno trofejo," pravi 28-letnik iz Podblice.

Matej Mohorič je sezono začel z dvema večetapnima dirkama v Španiji, konec februarja pa se je že preusmeril k enodnevnim dirkam. Na Omloop Het Nieuwsblad v Belgiji je bil 21., nato na klasiki Kuurne–Bruselj–Kuurne tretji, nazadnje pa je dirkal na Strade Bianche v Italiji in zasedel šesto mesto. V soboto ga čaka prvi spomenik sezone, zgodovinska dirka Milano–Sanremo, na kateri je lani z vratolomnim spustom s Poggia in ob pomoči tehnološkega pomagala, potopne sedežne opore, premagal vse in se veselil najprestižnejše zmage v karieri.

"Kaj takšnega je na Sanremu težko ponoviti, pravzaprav je tam težko zmagati dvakrat, ni pa nemogoče. Jaz, če bi bila to računalniška igrica, bi zagotovo izbral svoj lik," nam je Mohorič v smehu razlagal v torek v Ljubljani in dodal: "Ne vem, bomo videli, kakšen bo razplet. Vsekakor pa to ni računalniška igrica."

"Letos imam tri ali štiri priložnosti, da zmagam še na enem spomeniku"

"Če bi bila to računalniška igrica, bi zagotovo izbral svoj lik." Foto: Vid Ponikvar V Milano odhaja v dobri pripravljenosti in z visokimi cilji. "Letošnje zimske priprave so se izšle po načrtu, ni bilo nobene bolezni, nobene poškodbe in nobenih drugih težav. To se je pokazalo tudi na prvih dirkah v sezoni, moja pripravljenost je na vrhunski ravni, tako da se veselim naslednjih šestih tednov. V teh me čaka osem zelo, zelo pomembnih enodnevnih dirk, ki so poleg Toura in svetovnega prvenstva zame jedro letošnje sezone. Da, pripravljen sem najbolje, kar sem lahko upal, zdaj je treba le še videti, kakšen bo razplet."

V Sanremu ne bo branil zmage, pravi, lanske mu namreč nihče ne more več vzeti. "Ko zmagaš na taki dirki, to vselej ostane s tabo. Tudi Tadej (Pogačar, op. p.), ki je dvakrat osvojil Tour in ga lani ni, ostaja dvakratni šampion in ima ti dve majici. Tega mu nihče nikoli več ne more vzeti," je pojasnil. En spomenik že ima, želi si jih še več. "Letos imam tri ali štiri priložnosti, da zmagam še na enem spomeniku, vsako od teh bom izkoristil po najboljših močeh."

"Za Tadeja je prav Milano–Sanremo dirka, ki jo bo najtežje osvojil"

Na Milano–Sanremo se v soboto podaja tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates). Tudi ta ima na vsaki dirki najvišje cilje in tudi v soboto ne bo nič drugače. Lani je bil peti. Bo Pogačar Mohoričev najresnejši tekmec za novo prestižno lovoriko? "Tadej je specialist za kolesarstvo. On lahko zmaga na katerikoli trasi. Nima sicer ravno veliko izkušenj s skupinskimi sprinti, ampak mislim, da tudi tam ne bi imel prevelikih težav, če bi se moral specializirati. On je v resnici trenutno edini med aktivnimi kolesarji, ki ima realne možnosti skozi svojo kariero zmagati na vseh spomenikih," odgovarja Mohorič, trenutno 19. kolesar sveta.

A Pogačar ni kar samoumevni favorit, še dodaja v Monaku živeči Podbličan: "Za Tadeja je prav zaradi teh njegovih fizičnih nadsposobnosti Milano–Sanremo dirka, ki jo bo najtežje osvojil. Preostale štiri lahko bolj ali manj osvojiš z močjo, no, vsekakor lažje kot Sanremo. Ta ima ob koncu dva zapletena vzpona, kratka, je pa na njih ravno zato, ker je dirka prej tako zelo preprosta, hitrost astronomsko visoka, kar pomeni, da je tudi astronomsko težko pobegniti glavnini pri 37 km/h v klanec. Da se odcepiš od čela glavnine, potrebuješ veliko več konjskih moči kot tisti, ki vozijo v zavetrju, kar se pri taki hitrosti zelo močno pozna."

Ta spomenik mu najbolj ustreza

Mohoriču sta lani na odru za zmagovalce družbo delala Francoz Anthony Turgis in Nizozemec Mathieu van der Poel. Foto: Guliverimage Kolesarje v soboto čaka 294 kilometrov dolga preizkušnja, a dirka Milano–Sanremo se zares razvname šele ob koncu, na klancih Cipressa in Poggio. To sta nezahtevna vzpona, na katerih dobri hribolazci ne morejo unovčiti svojih prednosti, zato pa je mogoče pridobiti pri spustih. To je lani uspelo neustrašnemu Mohoriču. "Vsi vemo, da bo Tadej verjetno eden izmed najmočnejših na vzponu na Poggio, ampak je kar precej kandidatov, ki se mu bomo na milimeter prilepili za kolo in mu poskušali slediti do vrha," pričakuje svetovni prvak do 23 let iz leta 2013.

"Sledi pa spust in nato dve minut zelo visoke hitrosti po ravnini do cilja Via Roma v Sanremu," je še opisal tradicionalni zaključek velike spomladanske dirke in dodal: "Da, to je najdolgočasnejša dirka v sezoni, če jo gledaš od starta, pa najzanimivejša zadnja ura, v kateri se zgodi vse. Meni ta dirka ustreza najbolj od vseh petih spomenikov in grem odkrito v boj za še eno trofejo. Bomo pa videli, zagotovo je krog favoritov na Milano–Sanremo najširši od vseh spomenikov, vsako leto je 25 kolesarjev, ki po dirki lahko rečejo, če čebula ne bi imela če, bi jaz zmagal."

"Milijon stvari gre lahko narobe, ampak vreme zagotovo ni ena od teh"

Na vreme se Mohorič ne ozira. "Mislim, da imam odprte možnosti v kakršnemkoli vremenu. Ni vremena, ki bi me lahko ustavilo v moji odločnosti, da grem še enkrat po vrhunski rezultat. Milijon stvari gre lahko narobe, ampak vreme zagotovo ni ena od teh," pravi, odločilen dejavnik pa je lahko oprema, meni: "Mislim, da imamo v ekipi Bahrain Victorious vrhunske materiale in smo morda pri tem celo pol koraka pred preostalimi ekipami. Kar zadeva kolesa, gume in razne tehnične pogruntavščine. Morda je prav ta dirka takšna, na kateri te stvari pridejo bolj do izraza, ravno zato, ker so razlike tako minimalne. Zelo se že veselim sobote."

Njegova prednost je tudi poznavanje trase, kar mu koristi predvsem v tem že omenjenem infarktnem zaključku in spustu s Poggia. "Poggio sem prevozil že precejkrat, živim v bližini in so to moje ceste za trening, ki jih vedno uporabljam pozimi. Tisti spust poznam zelo dobro, lahko ga prevozim tudi z zaprtimi očmi."

Mikajo ga tudi preostali spomeniki

"Jaz verjamem, da imamo eno od boljših ekip za klasike." Foto: Vid Ponikvar A Milano–Sanremo ni njegov edini cilj pomladi, ambiciozno pogleduje turi proti preostalim petim spomenikom, Dirki po Flandriji, dirki Pariz–Roubaix, pa Liege–Bastogne–Liege in ne nazadnje tudi jesenski Lombardiji. Ne skriva pa, da ima poseben čar zanj spektakel po tlakovcih, Pariz–Roubaix, ki mu pravijo tudi kraljica klasik in severni pekel. Ta ima med člani Bahraina tudi sentimentalno vrednost, pred dvema letoma jo je namreč osvojil italijanski as Sonny Colbrelli, ki pa je lani na Dirki po Kataloniji doživel srčni zastoj in zaradi zdravstvenih težav veliko prezgodaj, pri 32 letih, končal kariero.

"Da, Sonnyja bomo imeli vsi kolesarji naše ekipe še posebej v mislih na tisti dan. Žalostna zgodba, kar se mu je zgodilo po tisti sezoni, je pa res tudi, da je kariero končal na vrhuncu in bo za vedno ostal zmagovalec dirke Pariz–Roubaix. Tudi zanj bi si še posebej želel zmagati na tej dirki in mu v znak spoštovanja posvetiti to zmago. On je bil vedno odločen, nikoli se ni predal in tisti dan je bilo vreme obupno, pa je vedno zaupal, da lahko zmaga. In to je bil sploh njegov prvi nastop na tej dirki, čeprav je bil že dolgo profesionalec, kar je sploh nekaj neverjetnega. Jaz upam, da mi letos uspe priti do kock v Roubaixu. Če ne letos, pa vsaj enkrat do konca kariere," se je nekdanjega kolega spomnil Mohorič.

Bahrain ima za zdaj poleg Mohoriča za Milano–Sanremo prijavljene še Italijane Jonathana Milana, Andreo Pasqualona in Damiana Carusa, pa Španca Pella Bilbaa, Britanca Freda Wrighta in Nemca Niklasa Arndta. "Imamo odlično ekipo z odličnimi pomočniki, ki bodo meni, tudi Fredu, Andrei in Jonathanu, pa tudi Nikiju pomagali, da v zaključek pridemo čim bolj sveži, čim bolj spočiti. Jaz verjamem, da imamo eno od boljših ekip za klasike. Ne moremo se primerjati z Jumbo-Vismo, ki je zagotovo najboljša, kar zadeva dirke po tlakovanih cestah, mislim pa, da smo takoj v drugi vrsti mi. Na nekaterih dirkah ob ugodnem razpletu za nas in manj ugodnem za njih se lahko z njimi kosamo. Na to karto igramo," meni Mohorič.

