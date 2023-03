"Videli smo, da sta Pogačar in Roglič še vedno najboljša"

"To, kar smo videli v prejšnjem tednu, pomeni, da imamo še vedno dva najboljša kolesarja na svetu," nam je po zmagah slovenskih asov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na nedavnih dirkah Pariz–Nica in Od Tirenskega do Jadranskega morja povedal slovenski kolesarski strokovnjak in nekdanji odlični profesionalec Martin Hvastija.

"Res je, da je bilo tako sicer tudi lani v tem času, pa slika nato na Touru ni bila takšna. Ampak zame osebno sta Pogačar in Roglič še vedno najboljša," je še povedal Martin Hvastija, tudi športni direktor članske slovenske kolesarske reprezentance in selektor reprezentance do 20 let.

Roglič potrdil, da še vedno spada v vrh

Medtem ko je Tadej Pogačar zmagal na vseh treh dirkah nove sezone, je Primož Roglič na dirki Od Tirenskega do Jadranskega morja malce presenetil, se strinja Hvastija, saj je Kisovčan dirkal sploh prvič po oktobrski operaciji rame in na dirki med morjema ni imel resnejših rezultatskih pričakovanj.

Martin Hvastija: Potrdil je, kar že ves čas govorim, da lahko še vedno osvoji Tour de France. Foto: Vid Ponikvar "Že to, da se je sploh pojavil v Italiji, tako rekoč naravnost iz bolniške postelje, pa neobrit, govorim o njegovih nogah, kar so mu nekateri kar zamerili (smeh, op. p.), pomeni, da je prišel nenačrtovano. In zmagati v takšnem položaju, na takšen način, kot je zmagal, dokazuje, da je še vedno dominator. Zelo sem vesel zanj. Potrdil pa je, kar že ves čas govorim, da lahko še vedno osvoji Tour de France. Le razmere morajo biti ustrezne," pravi Hvastija.

Ampak Rogliča za zdaj njegova nizozemska ekipa Jumbo-Visma ni uvrstila med kandidate za Dirko po Franciji. Na tej bo spet stavila na Danca Jonasa Vingegaarda, ki je lani na francoski pentlji premagal Tadeja Pogačarja. "Jasno, Primož ima težave s tem znotraj ekipe. Dvakrat mu na Touru ni uspelo in zdaj igrajo na drugo karto. Glede na to, da so bili lani uspešni, jim tega ne moremo zameriti. Nas pa kot navijače Primoža Rogliča vseeno malo boli." Če bo osvojil Giro, bo imel Roglič najbrž možnost tudi dirkati na Touru, še pravi naš sogovornik, a "o tem bo govora poleti", dodaja.

Giro mu je pisan na kožo

"Giro bi moral osvojiti že leta 2019, pa se je zapletel v nenavadne čudne spore z Vincenzom Nibalijem in pozabil na Richarda Carapaza." Foto: Vid Ponikvar Roglič sam je sicer začetek sezone načrtoval šele naslednji teden na Dirki po Kataloniji, pa se je spraševal, ali morda Giro zanj ne bo prišel malce prezgodaj. A teh skrbi in dvomov se je najbrž dokončno otresel v nedeljo z osvojitvijo Neptunovega trizoba. "Mislim tudi, da ga v Giro niso prisilili, ampak se je zanj odločil sam," še meni Hvastija in dodaja: "Glede na to, da je bolečina očitno minila, da je z njegovo ramo vse v redu, treniral je dobro in tudi videti je v formi, menim, da je Giro letos zanj prava odločitev."

Z Girom imajo Roglič in člani Jumbo-Visme neporavnane račune, leta 2019 je bil Zasavec na rožnati pentlji tretji, kar je bilo zanj razočaranje, saj je tja odšel po zmago. Letos bo poskušal to "napako" popraviti. Giro je v primerjavi s Tourom malce bolj gorska dirka, trasa bi morala Rogliču ustrezati, pravi Hvastija: "Pa tudi kronometrov je na Giru več, kot jih bo na Touru. Sploh gorski kronometer na Višarje v bližini meje bo zagotovo privlačen za dirkanje. Preizkušnja mu je pisana na kožo. Giro bi moral osvojiti že leta 2019, pa se je zapletel v nenavadne čudne spore z Vincenzom Nibalijem in pozabil na Richarda Carapaza. Upam, da letos to bolje izpelje (smeh, op. p.)."

Za Pogačarja veljajo drugačna merila kot za navadne smrtnike

Tadej Pogačar je v sezono vstopil kot vihar, za začetek zmagal na enodnevni španski dirki Jaen Paraiso Interior, pa nato s tremi etapnimi zmagami osvojil Dirko po Andaluziji in prejšnji teden s tremi etapnimi zmagami zagospodaril še na dirki Pariz–Nica. Za Pogačarja veljajo drugačna merila kot za navadne smrtnike, pravi Hvastija in meni, da Pogačar sploh še ni v optimalni formi. "Pri Tadeju vidim, da je drugače kot lani to, da še ni imel 'višine'. Ni še bil na višinskih pripravah. Po svoje se je s tem izognil tudi dirki po UAE, ki jo njegova ekipa mora dobiti, ampak je program zastavil drugače in se odločil za dirko Pariz–Nica. On še ni porabil vseh nabojev, če se lahko tako izrazim, ima še nekaj rezerve."

"Flandrija je Pogačarjev veliki cilj. Že lani, na svojem prvem nastopu, je bil blizu, kar je nenormalno, fenomenalno." Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Višinske priprave Pogačar očitno hrani za Tour de France, trenutno pa je povsem osredotočen na spomladanske klasike, že to soboto Milano–Sanremo, pa 2. aprila Dirko po Flandriji. "Flandrija je njegov veliki cilj. Že lani, na svojem prvem nastopu, je bil blizu (četrto mesto, op. p.), kar je nenormalno, fenomenalno. Tudi Simon Špilak je bil pred leti v podobnem položaju, ko je prvič vozil na tej dirki in so ga ujeli skoraj na ciljni ravnini in je bil na koncu osmi. Drugače bi lahko tudi zmagal, ampak on sploh ni vedel, kam gre (smeh, op. p). Zato tega tudi ni nikoli več ponovil, odtlej je vedel, kaj ga tam čaka. Ampak je bil odličen kolesar in je bil zato na tako težki dirki sploh v igri. Pogačar pa ve, kaj ga čaka. Opažam pa, da zdaj Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Mathieu Van der Poel niso v vrhunski formi. Do Flandrije se to sicer lahko še spremeni, ampak mislim, da je že na Sanremu Tadej glede na stanje, v kakršnem je, kar resen kandidat za zmago," napoveduje Hvastija.

Mohorič ne gre branit, temveč znova osvajat

Matej Mohorič optimistično na Milano - Sanremo: Verjamem, da imam v žepu dobre karte in iskreno tudi možnost za ponovno zmago. Foto: Vid Ponikvar Lani je na dirki Milano–Sanremo, prvem od petih spomenikov sezone (to so še Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix, Liege–Bastogne–Liege ter Dirka po Lombardiji), presenetil in navdušil Matej Mohorič. Ta je do svoje največje zmage v karieri prišel z osupljivim spustom s Poggia. "Te zmage mi ne more vzeti nihče več, to bo za vedno ostalo z mano," je povedal odlični kolesar moštva Bahrain Victorious, ki lanske zmage letos ne bo branil, temveč bo napadal novo. "Realno se zavedam, da je ponovna zmaga zelo zahtevna naloga. Ampak verjamem, da imam v žepu dobre karte in iskreno tudi možnost za ponovno zmago. Ta dirka ima zelo širok krog favoritov, veliko različnih kolesarjev lahko zmaga, med njimi tudi Tadej Pogačar, ki meri visoko," je o prihajajočem izzivu dejal trenutno 19. kolesar svetovne lestvice.

Klanci "smešno lahki", ampak so zato hitrosti velike

Milano–Sanremo med kolesarskimi profesionalci velja za dirko, ki jo je kljub dolžini (280 km) preprosto odpeljati, a domala nemogoče osvojiti. Večinoma je "dolgočasna", v zaključku na klancih Cipressa in predvsem Poggio pa naravnost infarktna. "Tudi sprinterjev se je težko otresti na tistih zaključnih klancih, še posebej če veter piha nasproti, je dirka zelo neugodna," pa pravi Hvastija. "Tisti klanci so v resnici smešno lahki, so pa zato hitrosti velike in je tam zelo težko narediti razliko. Ampak ravno zadnjič sem si spet ogledal posnetek Nibalija iz leta 2018, ko je prišel na vrh sam. Torej je mogoče. Na klancu je mogoče pridobiti kakšnih 50 metrov, potem pa je to stvar razmer. V nekaj metrih se tam pokaže, ali bo napad uspešen ali ne. Lani se je izšlo Mateju, tudi zaradi vratolomnega spusta in tudi zato, ker je imel Pogačarja za kolesom. Ali je bilo to namerno ali nenamerno, ampak Pogačar je bil tisti, ki je naredil luknjo."

"Lani se je izšlo Mateju, tudi zaradi vratolomnega spusta." Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo v Glasgowu bi moralo zanimati oba Letošnje svetovno prvenstvo pa bo v Glasgowu na Škotskem, in to v nenavadnem terminu, od 3. do 13. avgusta. Začelo se bo torej deset dni po koncu Dirke po Franciji in končalo slaba dva tedna pred začetkom Vuelte. Bi bila lahko to težava za najboljše slovenske kolesarje? Ne, ti bodo takrat zagotovo v odlični formi, se strinjata tako Mohorič kot Hvastija, pa tudi selektor slovenske članske reprezentance Uroš Murn, ki si je traso v Glasgowu že ogledal. Meni, da je nadvse primerna za slovensko vrsto, ki je trenutno na lestvici Mednarodne kolesarske zveze četrta na svetu, le za velesilami Belgijo, Francijo in Španijo. Murn upa, da bodo tedaj vsi najboljši slovenski kolesarji zdravi in se bodo odzvali vabilu, le Rogliču "klasična mestna trasa" naj ne bi popolnoma ustrezala. A tudi za Rogliča bi moralo biti svetovno prvenstvo zanimivo. Vsaj kronometer, pa je prepričan Hvastija. "Če ne bo šel na Tour, bo moral verjetno na Vuelto. V tem primeru bo treniral in bo v obdobju svetovnega prvenstva v dobri formi. Kar zadeva to, je termin SP zanj ugodnejši," pravi o Rogliču. "Je pa ob tem treba poudariti še nekaj. Na letošnjem svetovnem prvenstvu se bodo postavljale tudi kvote za olimpijske igre v Parizu. Govorim o kvoti za kronometer. O tem je bilo namreč veliko debat po olimpijskih igrah v Tokiu. Češ, zakaj nista šla oba (Roglič in Pogačar, op. p.) na kronometer. Preprosto, ker nismo imeli dveh kvot." "Je pa čisto preprost izračun, prvih 25 držav dobi enega, deset najboljših na zadnjem svetovnem prvenstvu pa dodatnega. Se pravi, če si na svetovnem prvenstvu med desetimi najboljšimi državami v kronometru, potem imaš dva na olimpijskih igrah. Mislim, da bi to moralo zanimati oba, Pogačarja in Rogliča," je pojasnil Hvastija.

Začenja se sezona slovenskih dirk

Prihodnji konec tedna pa se začenja tudi sezona slovenskih preizkušenj. Na teh se kalijo bodoči Pogačarji, Rogliči in Mohoriči. Prva dirka pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije bo v nedeljo. To bo velika nagrada Slovenske Istre. Nato do konca meseca sledijo še VN Nove Gorice in Vipavske doline (23. marca) ter VN Adrie Mobil (26. marca).

Naslednja na koledarju je VN Gorenjske 21. maja, 23. julija pa VN Kranja. Glavna preizkušnja na slovenskih tleh pa bo med 14. in 18. junijem dirka Po Sloveniji. KZS je razkril tudi trasi in datuma državnega prvenstva. V vožnji na čas se bodo 22. junija kolesarji po letu 2020 znova merili na Pokljuki, cestna dirka pa bo tri dni pozneje v Radovljici. Tam je na podobni trasi, kot bo letošnja, pred štirimi leti slavil Domen Novak.

Sezona dirk po Sloveniji: 19. 3. - VN Slovenske Istre

23. 3. - VN Nove Gorice in Vipavske doline

26. 3. - VN Adrie Mobila

31. 5. - VN Gorenjske

14.–18. 6. - dirka Po Sloveniji

----------------------------------------------------------

22. 6. - državno prvenstvo v vožnji na čas (Pokljuka)

25. 6. - državno prvenstvo, cestna dirka (Radovljica)

----------------------------------------------------------

23. 7. - VN Kranja

