Primož Roglič samo pet mesecev po operaciji rame do novega trizoba

Primož Roglič je danes v cilj prišel v času zmagovalca, v skupnem seštevku pa je za 18 sekund ugnal Portugalca Joaa Almeido (UAE Team Emirates), še pet sekund več je zaostal tretjeuvrščeni Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

"Lepo se je vrniti na dirke na ta način, z zmago. Užival sem ves teden," je sprva za organizatorje dirke dejal Roglič. Drugič v karieri je prejel Neptunov trizob za skupno zmago. V pogovoru po preizkušnji ni pozabil pohvaliti moštvenih kolegov, ki so mu pomagali v zadnjih etapah. "Bili so zelo močni. Pred tednom dni sem pričakoval le, da bom trpel. Še bolje je zmagati, ko tega ne pričakuješ. Občutek pred Girom je zelo dober," je še dodal Kisovčan.

Kisovčan je večino prednosti pred tekmeci nabral z bonifikacijskimi sekundami. Zbral jih je kar 30 za tri etapne zmage v sprintih manjših skupin.

Rogliča v nadaljevanju prvega dela sezone predvidoma čaka nastop po Kataloniji, v maju pa se bo podal po skupno zmago na dirko po Italiji.

🔥 Il tempismo è tutto nella volata di San Benedetto del Tronto! 📹Guarda ora l'ultimo km della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . 🔥Timing is everything in the San Benedetto del Tronto sprint! 📹Watch now the last km of the #TirrenoAdriatico @CA_Ita 2023! @Livigno pic.twitter.com/X2LAKeg861

Primož Roglič je le pet mesecev po operaciji leve rame v izvrstni formi, ki jo te dni prikazuje na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Pred njim in konkurenti je le še današnja etapa, ki zaradi ravninskega profila ne bi smela premešati razmerij pri vrhu.

A Roglič, ki pred Portugalcem Joaom Almedio (UAE Emirates), vodilnim v razvrstitvi mladih kolesarjev, vodi 18 sekund, 23 sekund pa ima prednosti pred Britancem Taom Geoghegan Hartom, zaradi preteklih izkušenj ve, da ni konec, dokler ni konec. "Čaka nas še ena etapa," 33-letni Kisovčan miri evforijo.

S tretjo zaporedno zmago na dirki dveh morij se je Roglič izenačil z Morenom Argentinom in Oscarjem Freiro, ki sta hat-trick na dirki Tirenno-Adriatico dosegla leta 1992 oz. 2005.

Glede na to, da Roglič vodi v skupnem seštevku dirke, v točkovanju in na gorskih ciljih, za povrhu pa je v soboto slavil še eno etapno zmago, mora te dni pogosto na zmagovalni oder, kjer mu kot zmagovalcu pripade tudi čast odpiranja penečega vina in požirek. Kot se je izkazalo, je vsega skupaj tudi zanj že nekoliko preveč.

Nič več penine, sicer bom pijan, se je po sobotni etapi pošalil Roglič:

Some winners do not drink alcohol at all (sometimes because they are underage 😉), some take a modest sip. Roglič is not one of them. He drinks🍾 🥂. (After handing over the third jersey 'maybe I should skip this one, after all I shouldn't get drunk') Love the guy 😅😍. https://t.co/je0EJTizXz