Ciljni vzpon, napadi, odločil pa šprint. In dobil ga je Roglič!

Peta etapa kolesarske dirke Od Tirenskega do Jadranskega morja se je končala z desetkilometrskim vzponom na Sassoletto. Dobil jo je slovenski as Primož Roglič. In to po kako dramatičnem razpletu! Odločil je fotofiniš. Drugi je bil Giulio Ciccone, tretji pa Tao Geoghegan Hart. To je Rogličeva 67. profesionalna zmaga, s katero je prevzel tudi modro majico vodilnega na dirki.