Izredne razmere na dirki Pariz-Nica, kjer Tadej Pogačar brani rumeno majico #video

Organizatorji kolesarske dirke Pariz-Nica so se odločili, da zaradi varnostnih razlogov odpovejo današnjo 6. etapo med krajema Tourves in La Colle-sur-Loup. Tadej Pogačar bo svojo pot do skupne zmage na dirki nadaljeval jutri. Vreme pa bo kot kaže krojilo tudi današnjo etapo na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer je Primož Roglič v četrtek slavil etapno zmago.

🚩 Les coureurs s’élancent dans le fictif afin de remercier Tourves pour son accueil. Ensuite, ils rentreront dans les bus pour rejoindre le nouveau lieu de départ.#ParisNice pic.twitter.com/QR6eSCHcE0 — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2023

Kot so sporočili, so preučili več možnosti za spremembo in skrajšanje trase današnje 6. etape dirke Pariz-Nica, čakali so tudi na morebitno izboljšanje vremena, a so se na koncu skupaj z lokalnimi oblastmi odločili, da je za udeležence 81. izvedbe dirke varneje etapo odpovedati. Regijo, ki bi morala gostiti današnjo etapo, je namreč zajel močan veter, ki je podrl več dreves.

🟡Late start in #ParisNice but the maillot jaune and all the team are ready to race 🇫🇷💨 #WeAreUAE pic.twitter.com/Sjc5s8dvrk — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 10, 2023

Kolesarji so se najprej pojavili na startu etape in simbolično celo odpeljali krog po mestu Tourves, v znak zahvale gostitelju starta etape, nato pa bi jih morali z avtobusi prepeljati na start na drugi lokaciji, a so se organizatorji po temeljitem premisleku vendarle odločili, da je najvarneje etapo odpovedati.

Močan veter je odpihnil 6. etapo:

🇫🇷RACE: @ParisNice



The first idea was to shorten the stage to the last 80 km, says @yeyocorral , technical manager #AstanaQazaqstanTeam #ParisNice pic.twitter.com/p7DKLwJVDk — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) March 10, 2023

Dirka Pariz-Nica, na kateri po petih etapah vodi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima pred prvim zasledovalcem Davidom Gaudujem (FDJ) samo še šest sekund prednosti, pred zmagovalcem lanskega Toura Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) pa že 46 sekund, so bo v soboto nadaljevala s 7. etapo od Nice do zaključka na ciljnem vzponu na Col de la Couillole. Dirka se bo končala v nedeljo.

Vremenske razmere bodo kot kaže vplivale tudi na potek 5. etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja:

‼️⚠️Due to the weather conditions of strong wind on the top of the mountain, RCS Sport, the race Organisation, has decided to anticipate the finish line compared to the previously planned one, in order to ensure the greatest safety of the race and of all its actors. https://t.co/fgxdkaMU8Z — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 10, 2023

