Za zmago v peti etapi letošnje dirke Pariz–Nica so se udarili sprinterji, najmočnejši pa je bil Nizozemec Olav Kooij iz Jumbo-VIsme. Vodstvo v skupnem seštevku dirke je zadržal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je med 212,4-kilometrsko etapo spet lovil bonifikacijske sekunde.

V zaključnem sprintu etape od Saint-Symphorien-sur-Coiseja do Saint-Paul-Trois-Châteauxa je 21-letni Nizozemec poskrbel za veselje v ekipi Jumbo-Visma. Za seboj mu je uspelo zadržati Danca Madsa Pedersena (Trek - Segafredo), sicer nosilca zelene majice najboljšega po točkah, pa tudi Belgijca Tima Merlierja (Soudal - QuickStep). Četrti je bil Italijan Matteo Trentin (UAE Emirates), peti Nemec Max Kanter (Movistar) ...

"Res je lepo. Lani sem sicer zmagal na nekaj dirkah, a ta je največja doslej. Še kilometer pred ciljem sem bil malenkost preveč v ozadju, potem pa sem očitno izbral pravo stran v krožnem prometu in ven prišel v dobrem položaju. Bil sem na Pedersenovem kolesu in tokrat prišel mimo njega," je po drugi zmagi v svetovni seriji dejal 21-letni Kooij. Zanj je bila to 16. zmaga v karieri in prva letos.

Pogačar spet lovil bonifikacijske sekunde

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v cilj prišel v času zmagovalca in zadržal vodstvo v skupnem seštevku. Kakšnih 50 kilometrov pred ciljem spet sprintal za bonifikacijske sekunde, tokrat je na letečem cilju zaostal za Francozoma Davidom Gaudujem in Arnaudom Demarjem in osvojil dve točki ter dve sekundi odbitka.

Tadej Pogačar ima zdaj v skupnem seštevku šest sekund prednosti pred Gaudujem. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

"Napetost je rasla pred vzponom in vedeli smo, da bodo skušali številni kolesarji priti do bonifikacijskih sekund. Naredil sem napako, poskusil prehiteti po desni strani, a ni bilo prostora. Dobil sem samo dve sekundi, a vseeno ni slabo," je organizatorjem dirke priznal Pogačar.

Zdaj ima 24-letnik iz Klanca pri Komendi še šest sekund prednosti pred Gaudujem (Groupama - FDJ) in 46 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma).

"Že jutri bo stresen dan v sedlu, podobno kot na klasikah"

"To je bil kar lep dan, užival sem prvi dan v rumenem. Končno malo več sonca in manj stresa," je dodal Pogačar in se razgovoril o naslednjih treh etapah, ki bodo ključne v boju za končno zmago.

"Zadnja etapa mi je zelo dobro poznana, saj gre za mojo domačo traso za trening. Ostalih cest v naslednjih dveh dneh pa niti ne poznam. Prepozno so jih objavili, da bi jih odpeljal in si jih ogledal," je še dejal vodilni kolesar na dirki in se ozrl na petkovo etapo.

"Že jutri bo stresen dan v sedlu, podobno kot na klasikah, ko se lahko zgodi vse in veliko presenečenj. Predzadnja etapa je nekako najbolj predvidljiva, saj moraš pač odmeriti napor do vrha vzpona, najbolj pa mi je všeč zadnja etapa. Videti je zanimiva," je še dejal Pogačar, ki prebiva blizu trase zadnje etape.

"Že jutri bo stresen dan v sedlu, podobno kot na klasikah, ko se lahko zgodi vse in veliko presenečenj. " Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Ostala Slovenca na dirki, Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in Domen Novak (UAE Team Emirates) sta bila vnovič v službi svojih kapetanov. Tratnik je v cilj pripeljal v času glavnine na 92. mestu, medtem ko je Novak na 146. mestu zaostal 1:25 minute. V skupnem seštevku je Tratnik ostal na 23. mestu (+3:02), Novak pa na 77. (+20:07).

V petek bo na sporedu šesta etapa od Tourvesa do La Colle-sur-Loupa (197,5 km). Gre za dokaj razgibano etapo s številnimi krajšimi vzponi, ki bi lahko razbili glavnino na manjše skupine.

