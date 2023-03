Primož Roglič je nazaj!

Primož Roglič je zmagovalec četrte etape letošnje dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. 33-letni Zasavec je prišel do svoje prve letošnje zmage in hkrati prve po grdem padcu in odstopu na lanski Dirki po Španiji. V ciljnem sprintu današnje 218-kilometrske etape od Greccia do Trotoreta je bil močnejši od Francoza Juliana Alaphilippa (Soudal- Quick Step) in Britanca Adama Yatesa (UAE Emirates).

Primož Roglič se je po 198 dneh brez zmage le vrnil na vrh in pokazal, da je iz dneva v dan v boljši formi. Konec današnje etape je bil povsem po njegovi meri, s kratkim ciljnim vzponom, na katerem je z izjemnim pospeševanjem strl konkurenco. Kisovčan se je veselil svoje 66. profesionalne zmage.

🔥 A Tortoreto è subito battaglia tra i grandi! Guarda l'ultimo emozionante KM della tappa 4 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita!

.

🔥 The battle among the big names is on in Tortoreto!

Watch the last exciting km of stage 4 of the Tirreno-Adriatico @CA_Ita!#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/lzvoYsUx6i — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 9, 2023

V sklepu etape so kolesarji odpeljali tri krajše kroge in se trikrat povzpeli na Tortoreto (3,2 km, 7 % povprečnega naklona), na zadnjem vzponu pa so se v ospredje postavili favoriti za etapno zmago. Med temi tudi Roglič, ki je sprva le sledil in prežal v ozadju, v zadnjih 200 metrih pa "stopil na plin" in za seboj pustil vse.

Van Aert pristal na tleh

Če je Roglič poskrbel za veselje v moštvu Jumbo-Visme, pa je štiri kilometre pred ciljem Wout van Aert poskrbel za nekaj razočaranja. Belgijec je namreč v gneči v glavnini trčil z Britancem Thomasom Pidcockom (Ineos) in oba sta pristala na tleh. Njunih upov na etapno zmago je bilo v trenutku konec.

"Hitro smo spremenili načrt in se vseeno podali proti zmagi" "Naš načrt je bil, da danes dirkamo na zmago, sam pa nisem bil v središču pozornosti. Ob normalnem poteku smo imeli pripravljen načrt za Van Aerta, ampak na žalost je padel. Sam sem imel v tistem trenutku srečo, ker sem bil bolj na strani in sem se padcu izognil. Hitro smo spremenili načrt in se vseeno podali proti zmagi," je v prvi izjavi dejal Kisovčan. "Vedno je lepo zmagati, res je fantastično videti, kako sem okreval. Trdo smo garali za to in veliko žrtvovali, vsi okoli mene in v družini. Vesel sem, da sem nazaj in uživam v kolesarjenju," je še povedal.

Roglič je zdaj tudi drugi v skupnem seštevku dirke. To je sicer že dobil leta 2019, za novim vodilnim Nemcem Lennardom Kämno (Bora - Hansgrohe) ima Roglič šest sekund zaostanka. Tretji v skupnem seštevku je Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates).

Drugi Slovenec na dirki Luka Mezgec opravlja delo pomočnika v ekipi Jayco AlUla in je bil danes spet v ozadju, v cilj je pripeljal 17:39 za Rogličem na 157. mestu. V skupnem seštevku je na 118. mestu (+ 18:36).

Jutri na dirki kolesarje čaka kraljevska etapa, 168-kilometrska preizkušnja med Morro d'Orom in Sassotettom. Ob koncu etape, v kateri bodo morali kolesarji premagati kar 3.800 višinskih metrov, jih čaka 13,1-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 7,4 odstotka.

