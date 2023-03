Primož Roglič še do tretje zaporedne zmage!

33-letni Zasavec je v ciljnem sprintu 193 kilometrov dolge šeste etape dirke med dvema morjema ugnal Britanca Taa Geoghegana Harta (Ineos Grenadiers) in Portugalca Joaaa Almeido (UAE Emirates). "Bil je zahteven zaključni sprint in menim, da je zmagal najmočnejši kolesar," je v cilju prirediteljem dirke priznal slednji.

"Zakljulček je bil malce zagaten z vsemi kolesarji okrog mene, ampak izšlo se je odlično," je v cilju prirediteljem povedal zmagovalec etape, ki si je za današnjo preizkušnjo tudi obril noge. Jutri mora Roglič le še varno priti v cilj in še drugič po letu 2019 bo zmagovalec dirke Tirreno-Adriatico. "Dirke pa ni konec, dokler je ni konec. Še ena nas čaka," pa ostaja previden kolesarski as, ki je v zadnjih letih doživel nekaj grdih padcev.

Roglič se je s tretjo zaporedno zmago še utrdil v skupnem vodstvu dirke, ki se bo končala v nedeljo s 154-kilometrsko etapo s startom in ciljem v San Benedettu del Trontu. Pred zadnjim dnem dirke ima 18 sekund prednosti pred Joaom Almeido (UAE Emirates) in 23 pred Brit6ancem Taom Geogheganom Hartom (Ineos Grenadiers).

Od Tirenskega do Jadranskega morja, zaključek 6. etape:

Cilj: Primož Roglič je dobil še tretjo zaporedno etapo in se še utrdil v skupnem vodstvu!

1 km do cilja - Skupina favoritov je v zadnji kolometer zapeljala skupaj. Odločal bo ciljni sprint.

2 km do cilja - Kanadčan Michael Woods (Israel PremierTech) se je odpeljal v vodstvo. Ima nekaj metrov prednosti pred zasledovalci, med katerimi je tudi Roglič.

3 km do cilja - Mikel Landa je z napadom naredil selekcijo v glavnini, v vodstvo se je tako odpeljala skupina favoritov z Rogličem, Joaom Almeido, Hughom Carthyjem, Enricom Masom, Giulijem Cicconejem, Michaelom Woodsom.

4,9 km do cilja - Napadel je Mikel Landa (Bahrain Victorious), Roglič se ga drži. Etapa se je razživela.

5 km do cilja - Vlasov in ubežniki so ujeti, Van Aert pa je opravil svoje delo za danes in Rogliča pustil samega v glavnini.

8 km do cilja - Ubežniki vzdržujejo 26 sekund naskoka, zdaj pa so se na čelo glavnine postavili kolesarji moštva Ineos Grenadiers. Roglič in Jumbovci so se nekoliko potuhnili.

13 km do cilja - Na čelu glavnine je bilo nekaj nediscipline in vodilni kvartet je spet nekoliko povečal prednost.

14 km do cilja - Prednost ubežnikov kopni, Vlasov ni več v virtualni modri majici.

18 km do cilja - Vodilna četverica ima 27 sekund prednosti pred glavnino z Rogličem, to pa pomenil da je virtualno majico vodilnega oblekel Vlasov, ki je po petih etapah v skupnem seštevku za Rogličem zaostajal le 21 sekund. Na čelu glavnine so Jumbo-Vismi na pomoč priskočili še kolesarju UAE Emirates.

28 km do cilja - Jumbo-Visma se je spet sestavila in zasedla položaje ob Rogliču na čelu glavnine, a je tej pobegnila močna skupinica z Guillaumom Martinom (Cofidis) in Aleksandrom Vlasovom (Bora - Hansgrohe). Ob Rusu in Francozu sta še španska člana Movistarja Alex Aranburu in Carlos Verona. Četverica si je hitro privozila nekaj deset sekund prednosti.

34 km do cilja - Kolesarji so v zadnjem krogu današnje etape, Rogličeva Jumbo-Visma je še pred nekaj minutami povsem nadzorovala glavnino in imela ob kapetanu še Van Aerta, pa Attilo Valterja in Wilca Keldermana, je zdaj izginila iz ospredja. Kelderman je padel, Valter ga je počakal, Van Aert in Roglič pa sta diktiranje tempa na čelu glavnine prepustila tekmecem.

40 km do cilja - Bega je konec, na čelu glavnine pa silovit tempo diktira Wout van Aert iz Jumbo-Visme. Roglič se vozi za njim, Belgijec pa je razbil glavnino.

45 km do cilja - Večji del 193-kilometrske šeste etape dirke je v begu večja in močna skupina kolesarjev, med katerimi so tudi Američan Quinn Simmons, Italijan Alessandro de Marchi, pa Nizozemec Mike Teunissen in Belgijec Gianni Vermeersch, pa tudi Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ki ima v skupnem seštevku le 1:20 zaostanka za vodilnim Primožem Rogličem (Jumbo-Visma).

Prisotnost Buitraga je domala zagotovilo, da beg danes ne bo uspel in res na predzadnjem prečkanju klanca na Osimo (dvakrat so že opravili z njim na vrhu tega pa je tudi cilj današnje etape), prednost vodilnih kopni.