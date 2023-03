"Primož Roglič preprosto nikoli ne 'umre', je najmočnejši kolesar v karavani za Tadejem Pogačarjem," je na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ugotavljal mladi portugalski kolesar Joao Almeida, Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates. Medtem ko se je Almeida v Italiji spopadal z Rogličem, je njegov kapetan pometal s konkurenco na dirki Pariz-Nica. Slovenca sta zavladala na obeh dirkah in svetu poslala glasno sporočilo.

Po lanski sezoni, ko je Tadeju Pogačarju tretjo zaporedno zmago na Dirki po Franciji preprečil danski as nizozemskega moštva Jumbo-Visma Jonas Vingegaard, Primož Roglič pa je po seriji padcev odstopil s Toura in ob koncu sezone še Vuelte, so se že oglašali privoščljivci in ugotavljali, da je "slovenskega kolesarskega fenomena" konec. Pogačar in Roglič sta že preteklost, so napovedovali. In se, kot kaže, motili.

Sproščeni Pogačar utegne biti še nevarnejši

Najboljša slovenska kolesarja v zgodovini sta v sezono 2023 vstopila silovito. Pogačar je dobil še svojo tretjo dirko, po zmagoslavju na španskih Jaen paraiso Interior in Dirko po Andaluziji, je v nedeljo suvereno dobil še svojo prvo preizkušnjo svetovne serije v sezoni, dirko Pariz-Nica. Na poti do te zmage je dobil tri etape in to v izjemno močni konkurenci.

"To je nekaj posebnega, konkurenca je bila izjemna in s to zmago bo nadaljevanje sezone veliko bolj sproščeno. Tudi če do konca leta ne dobim več nobene dirke, sezona zame ne bi bila tako slaba," se je v nedeljo pošalil na cilju v Nici. A sproščeni Pogačar utegne biti še nevarnejši. Že tako je na dirki proti soncu vidno užival in se poigraval s tekmeci, tudi Vingegaardom, ki mu je lani na Touru zadal boleč udarec.

Tadej Pogačar je v Franciji opravil z Davidom Gaudujem in Jonasom Vingegaardom. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Štiriindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi je s 53 sekundami prednosti pred domačim adutom Davidom Gaudujem (Groupama - FDJ) ter 1:39 pred Vingegaardom, osvojil dirko, na kateri je lani skupno zmago slavil Primož Roglič. Triintridesetletni Kisovčan je svojo sezono odprl na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, na preizkušnji, ki jo je v zadnjih dveh izvedbah dobil Pogačar. In tudi Roglič je le pet mesecev po operaciji rame, ki mu je preglavice povzročala že nekaj let, prikazal izjemno kolesarjenje.

Razpoloženi Roglič se je sprostil, nato pa "snel z verige"

Na uvodnem kronometu je bil aktualni olimpijski prvak v tej disciplini še nekoliko zadržan, to je bila namreč njegova prva dirka leta, nato se je sprostil in začel kazati odličnost. V četrti etapi, prvi s ciljem v resnejši klanec, se je "snel z verige" in se po suši spet veselil zmage. Ta mu je dala krila, dobro razpoložen, nasmejan kot že dolgo ne, je dobil še naslednji dve etapi in še pred koncem dirke strl duha najresnejšim tekmecem.

"Počutil sem se odlično, malce sem se varčeval za zaključni klanec, a je bil ta spet Roglič in spet me je premagal," je po petkovi peti etapi dirke dveh morij potarnal britanski adut za skupno zmago Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). "Primož Roglič preprosto nikoli ne 'umre', je najmočnejši kolesar v karavani za Tadejem Pogačarjem," je po takratnem porazu proti razpoloženemu Kisovčanu – ta je javnost cel teden zabaval z neobritimi nogami – ugotavljal 24-letni Portugalec Joao Almeida, sicer Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates.

Rogliču sta se v Italiji še najbolj približala Joao Almeida in tao Geoghegan Hart. Foto: Guliverimage

Na Giru spet proti Rogliču

"Ne bojim se ga, nikogar se ne bojim, zato sem dirkal svojo dirko. Hotel sem zmagati, a je tudi drugo mesto na Tirrenu dober izid," se je še tolažil mladenič, ki bo maja dirkal na slovitem Giru. Tudi tam se bo spet soočil s Primožem Rogličem. Zasavec gre letos še tretjič v karieri na Dirko po Italiji. Prvič je na rožnati pentlji dirkal leta 2016 in zasedel 58. mesto v skupnem seštevku, ob vrnitvi leta 2019 je bil glavni favorit za zmago, a se mu je zalomilo in je Giro končal na tretjem mestu. Letos se je sprva spraševal, če morda Giro zanj ni najboljša izbira zaradi zgodnjega termina, a zdaj je najbrž tudi sebi dokazal, da bo do maja lahko še stopnjeval pripravljenost.

Zdaj na klasike, najprej spomenik Milano - Sanremo. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Jumbo-Visma Rogliča načeloma nima v načrtu za julijski Tour de France, na tem pa se bosta spet spopadla Vingegaard in Pogačar. Slovenski as od lanskega poraza kuje maščevanje in Tour bo zanj nesporni vrhunec sezone. Do tedaj pa se bo zabaval na spomladanskih klasikah.

Roglič je z zmagoslavjem na dirki dveh morij vknjižil svojo 69. profesionalno zmago, Pogačar v Nici 55. 18. marca bo Pogačar dirkal na prvem spomeniku sezone, na dirki Milano-Sanremo, nato se bo lotil ardenskih klasik, Roglič bo 20. marca začel enotedensko Dirko po Kataloniji.

Preberite še: