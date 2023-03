Dirka po Franciji 2024: organizatorji presenetili z eksplozivnim zaključkom v Nici

Olimpijske igre v Parizu leta 2024 so pošteno premešale dogajanje ob koncu francoskega Toura čez dve leti. Prvič po letu 1989 bo zadnja etapa namenjena kronometru, cilj pa so organizatorji iz Pariza prestavili v Nico.

Organizatorji Dirke po Franciji so zaradi olimpijskih iger v Parizu leta 2024 zaključek 111. izvedbe Toura premaknili v Nico, s tem pa močno popestrili zadnji dve etapi. Prvič po letu 1989 zadnja etapa ne bo simbolična ravninska, ki ne more več premešati razmerij pri vrhu, ampak bo na sporedu gorski kronometer, ki lahko spremeni marsikaj. Intenzivna bo tudi predzadnja etapa s ciljem na prelazu Col de la Couillole, kjer je Tadej Pogačar zablestel v 4. etapi letošnje dirke Pariz–Nica in naredil velik korak h končni zmagi.

Profil 20. etape Dirke po Franciji 2024:

Zaradi olimpijskih iger, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom 2024 v Parizu, so organizatorji Dirke po Franciji cilj najpomembnejše etapne dirke na kolesarskem koledarju iz Pariza prestavili na jug Francije, v Nico na Azurni obali, kjer se je v nedeljo končala etapna dirka Pariz–Nica, to jo v svojem krstnem nastopu dobil Tadej Pogačar.

Namesto klasične sprinterske etape, kjer favoriti za skupno razvrstitev običajno samo še pozirajo fotografom, zmagovalec pa s svojimi ekipnimi tovariši nazdravlja s penino, bodo organizatorji dirko popestrili z zaključnim, 35 kilometrov dolgim kronometrom od Monaka do Nice. Da bo izziv še večji, kolesarje čakata dva vzpona: na La Turbie (8,1 km pri 5,6 odstotka) in na prelaz Eze (1,6 km pri 8,1 odstotka), ki jima sledi dolg ​​spust do Angleške promenade v Nici.

To bo šele tretjič v dolgi zgodovini Toura, da bo zadnji dan namenjen kronometru, prvič pa bo to zunaj Pariza. Leta 1968 je Nizozemec Jan Janssen po seštevku vseh etap za 38 sekund ugnal Belgijca Hermana Van Springla, leta 1989 pa je Američan Greg LeMond v zadnji etapi premagal do takrat vodilnega domačina Laurenta Fignona in za vsega osem sekund slavil zmago v skupnem seštevku.

Profil 21. etape Dirke po Franciji 2024:

Pestro bo tudi dan prej, ko bo na sporedu etapa v zaledju Nice, s ciljem na prelazu Col de la Couillole, ki je bil odločilen že na dirki Pariz–Nica, saj se je Pogačarju tam uspelo odlepiti od Vingegaarda, ki je bil do takrat največja grožnja na poti do zmage.

Predzadnja etapa Toura, ki se bo začela v Nici, bo vključevala štiri povezane vzpone: Col de Braus (10 km na 6,6 odstotka), Col de Turini (20,7 km pri 5,7 odstotka), Col de la Colmiane (7,5 km pri 7,1 odstotka) in nato še zaključek na Col de la Couillole (15,7 km pri 7,1 odstotka). Vse to v zgolj 132 kilometrih in 4.400 višinskih metrih. Kratko in sladko.

Dirka po Franciji se bo prvič v svoji zgodovini začela v Italiji, natančneje v Firencah.

