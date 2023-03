Sprememba, ki jo bomo vsak dan spremljali tudi na odru Dirke po Franciji

Pri agenciji ASO, ki med drugim organizira tudi Kriterij po Dofineji, dirko Pariz-Nica in francoski Tour so s eodločili za spremembo majic,e i jo nosi najboljši sprinter na dirki oz. najboljši "zbiralec" točk na letečih ciljih.

Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Ljubiteljem kolesarstva je v preteklih dneh na dirki Pariz– Nica v oči padla nova barva majice za kolesarja, ki vodi v posebni razvrstitvi najboljših sprinterjev oz. najboljšega po točkovanju. Namesto v svetlozeleno so kolesarje oblekli v majico temnejše barve. Kot kaže, bo to sprememba, ki bo spremljala vse kolesarske dirke pod okriljem agencije ASO, to pomeni tudi Dirko po Franciji.

Če vam je torej všeč ali ne, treba se je bo navaditi. Temnozeleno majico bomo tako videvali na zmagovalnem odru dirke Kriterij po Dofineji in Dirke po Franciji.

Agencija ASO, ki organizira zgoraj omenjeni dirki, je informacijo o spremembi potrdila za specializirani kolesarski portal VeloNews, ni pa še sprejela odločitve, ali bo to veljalo tudi za žensko izvedbo Dirke po Franciji.

Svetlozelena majica za najboljšega sprinterja se poslavlja. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Novo barvo majice, ki jo sponzorira Škoda, so organizatorji premierno predstavili na dirki Pariz–Nica, kjer je s tremi etapnimi zmagami dominiral Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je poleg Tima Merlierja (Soudal - Quick Step) in Madsa Pedersena (Trek-Segafredo) dobil priložnost za poziranje v temnozeleni majici.

Tim Merlier v zeleni majici najboljšega sprinterja po prvi etapi dirke Pariz-Nica. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Edina težava, ki se je ob tem pojavila, je dejstvo, da so podobne barve tudi dresi kolesarske ekipe BORA-hansgrohe, kar pomeni, da bodo za Tour verjetno morali spremeniti barvno podobo dresov, tako kot smo tega že vajeni od ekipe Jumbo-Visma. Tudi njihovi dresi, kjer prevladuje rumena barva, so precej podobni rumeni majici vodilnega, zato rumeni vedno dodajo kanček drugih barvnih nians. Za lanski Tour so na primer pripravili t. i. mojstrovino, drese, na katerih se kot na platnu prelivajo mojstrovine nizozemskih slikarjev Rembranta, Vermeerja in Van Gogha.

Dresi kolesarjev ekipe Jumbo-Visma za Dirko po Franciji leta 2022:

The Masterpiece. 🎨



Inspired by Dutch Masters, created by Artificial Intelligence.#TheMasterpiece — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 14, 2022

