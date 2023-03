Po vetrovnem dnevu na dirki Pariz–Nica je čas za nov zaključek navkreber

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je po petih etapah v vodstvu dirke Pariz–Nica, a je njegov najbližji zasledovalec Francoz David Gaudu (FDJ) zelo blizu. Zaostaja samo šest sekund, ki bi jih lahko nadoknadil že na letečem cilju na 99. kilometru trase v kraju Villars-sur-Var.

Profil 7. etape na dirki Pariz–Nica:

Pred kolesarji je 142,2 kilometra, 3.554 višinskih metrov in dva vzpona prve kategorije. Tudi konec bo navkreber. Značilnosti zaključnega vzpona na prelaz Col de la Couillole na nadmorski višini 1.678 metrov so podobne tistim iz 4. etape s ciljem na Loge des Gardes, kjer je Pogačar strl Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), vendar je klanec še enkrat daljši (15,7 km pri povprečnem 7,1-odstotnem naklonu).

The real start has been given, stage 7 is underway! 142 riders started, 6 DNS:



Max Schachmann

Sam Bennett

Arnaud De Lie

Taj Jones

Guy Sagiv

Tom van Asbroeck