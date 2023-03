Pred Pogačarjem in Vingegaardom izziv, ki ga nista vajena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kolesarki dirki Pariz – Nica je v današnji 3. etapi čas za ekipni kronometer (32,2 km), ki prinaša revolucionarno spremembo. Za skupni seštevek dirke bo namreč štel čas posameznika in ne čas (običajno) četrtega kolesarja v cilju.

Kolesarje na etapni dirki Pariz–Nica čaka 32,2-kilometrska trasa v okolici mesta Dampierre-en-Burly.

Prvi se bodo s startne rampe zapeljali kolesarji ekipe Lotto Dstnyja ( 14.57 ), ki so zadnji v razvrstitvi ekip na dirki, zadnji pa bodo svoje kronometrske sposobnosti preverili kolesarji ekipe Trek-Segafredo, ki imajo v svojih vrstah vodilnega kolesarja dirke Madsa Pedersona ( 16.00) , zmagovalca 2. etape.

Ekipa UAE Emirates z Domnom Novakom in Tadejem Pogačarjem, ki je po dveh etapah na izvrstnem drugem mestu, pičli dve sekundi za vodilnim, vodi pa v posebnem seštevku mladih kolesarjev, bo startala kot 14. ob 15.36.

Ekipa največjega tekmeca Pogačarja Jumbo-Visma, v kateri sta tudi Jonas Vingegaard in novinec v ekipi rumeno-črnih Jan Tratnik, se bo s startne rampe zapeljala kot 18. ob 15.48. Ekipe se bodo zvrstile v razmiku treh minut.

Ekipa Jumbo-Visma je prvi favorit za zmago na ekipnem kronometru. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Ekipni kronometer, ki je zelo redko na sporedu, letos prinaša novost. Za skupni čas dirke se bo namreč štel čas posameznika in ne četrtega ali petega kolesarja iz iste ekipe, ko ta prečka ciljno črto. Pri Emiratih so se na nov koncept kronometra temeljito pripravili. Prejšnji teden so v Monaku na mini pripravah usklajevali svojo strategijo.

Pogačarja nova pravila niti malo ne motijo. "Posebno ali normalno pravilo, v svoji karieri nisem odpeljal prav veliko ekipnih kronometrov – v bistvu samo dva, od tega samo enega v svoji profesionalni karieri (na Dirki po Španiji leta 2019, kjer je zaradi predrtega bazena na spolzkem asfaltu večina ekipe pristala na tleh, op. a.)," je v zvezi s kronometrom dejal Pogačar. "Po eni strani komaj čakam, po drugi strani pa ne vem, kaj naj pričakujem. Dali bomo vse od sebe," je napovedal, na novinarsko podvprašanje, ali so se že odločili, katero strategijo bodo ubrali, pa je se je le nasmehnil in dejal. "Da, da gremo na polno." Tako kot gre s pobiranjem odbitnih sekund na polno že od prve etape.

Startni časi ekip: 14.57: Lotto Dstny 15.00: Israel - Premier Tech 15.03: Bahrain - Victorious 15.06: Team Jayco AlUla 15.09: Alpecin-Deceuninck 15.12: INEOS Grenadiers 15.15: Intermarché - Circus - Wanty 15.18: Astana Qazaqstan Team 15.21: Uno-X Pro Cycling Team 15.24: AG2R Citroën Team 15.27: Team Arkéa Samsic 15.30: Team DSM 15.33: BORA - hansgrohe 15.36: UAE Team Emirates 15.39: Groupama - FDJ 15.42: Movistar Team 15.45: TotalEnergies 15.48: Jumbo-Visma 15.51: Cofidis 15.54: Soudal - Quick Step 15.57: EF Education-EasyPost 16.00: Trek - Segafredo

