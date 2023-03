Pogačar dobil leteči cilj, v cilju najhitrejši Pedersen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ciljni šprint glavnine na drugi etapi dirke Pariz–Nica je dobil Mads Pedersen in oblekel rumeno majico. Zadnji del etape je bil sicer v virtualni rumeni majici Tadej Pogačar, ki je dobil šprint na zadnjem letečem cilju.

Drugo etapo že 81. kolesarske dirke Pariz–Nica je zaznamovalo nekaj grdih padcev in danski kolesar Mads Pedersen (Trek - Sagafredo), ki je dobil ciljni šprint glavnine. V nedeljo je bil razočaran na tretjem mestu, v ponedeljek pa je tako v zadnjih metrih premagal Nizozemca Olava Kooija (Jumbo-Visma) in rojaka Magnusa Corta (EF Education-EasyPost).

🏁 🇩🇰@Mads__Pedersen remporte la 2ème étape au sprint à @VilledeFbleau !

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇩🇰@Mads__Pedersen wins stage 2 after a close sprint!

⏪Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/ISb5RRLTl3 — Paris-Nice (@ParisNice) March 6, 2023

Na drugi etapi dirke Pariz–Nica se je Tadej Pogačar (UAE Emirates) v slogu najboljših šprinterjev pokazal 12 kilometrov pred ciljem, ko je v šprintu za dobitne sekunde in bonus točke premagal Avstralca Michaela Matthewsa (Jayco AlUla) in Belgijca Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma). Tako je bil do cilja v virtualni rumeni majici. Se pa nato Pogačar ni vmešal v končni razplet etape. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji je v času zmagovalca v cilj prišel kot 55.

V skupnem seštevku dirke Pariz–Nica ima 24-letni Slovenec po dveh etapah na drugem mestu dve sekundi zaostanka za Pedersenom. Tetjeuvrščeni Belgijec Tim Merlier (Soudal-Quick Step) za slovenskim asom zaostaja dve sekundi. Je pa priljubljeni Pogi vodilni v razvrstitvi mladih dirkačev.

Na dirki nastopata še dva slovenska kolesarja. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je zasedel 64., Domen Novak (UAE Emirates) pa 139. mesto. Tratnik je v skupni razvrstitvi na 62. (+0:14), Novak pa na 119. mestu (+3:20).

V torek bo na sporedu 32,2 km dolgi kronometer v kraju Dampierre-en-Burly.