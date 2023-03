Roglič je nazaj, na kronometru zaostal 49 sekund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, 1. etapa

Primož Roglič je nastopil prvič po operaciji rame. Na prvi etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, šlo je za 11,5 kilometra dolg kronometer, je za zmagovalcem Filippom Ganno zaostal 49 sekund in osvojil 12. mesto.

Italijan Filippo Ganna (INEOS) je na ravninskem kronometru drugouvrščenega Nemca Lennarda Kämno (BORA-hansgrohe) premagal za kar za 28 sekund. Tretje mesto je na prvi etapi 58. dirke od Tirenskega do Jadranskega morja osvojil Američan Magnus Sheffield (INEOS), ki je zaostal 31 sekund.

Na enotedenski dirki nastopata tudi dva Slovenca. Primož Roglič (Jumbo-Visma) dirka prvič po poškodbi in operaciji rame. Nazadnje je na veliki sceni nastopil na septembrski dirki po Španiji. Dirka je zanj preizkus forme pred bližnjim Girom. Olimpijski prvak v kronometru je zaostal 49 sekund, kar je zadoščalo za 12. mesto. Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je na 76. mestu zaostal minuto in pol.

V zahtevnih razmerah - nekateri tekmovalci so morali traso odpeljati v hudem nalivu, na trenutke je padala tudi toča - je olimpijski prvak v vožnji na čas iz Tokia 2021 in skupni zmagovalec Neptunovega trizoba iz leta 2019 imel spremenljive razmere na cestišču, medtem ko je Ganna, ki je bil tudi papirnati favorit uvodnega prologa, v celoti izkoristil dobre vremenske razmere in zanesljivo pokoril konkurenco.

V torek bo na sporedu ravninska etapa med krajema Camaiore in Follonica v dolžini 209 kilometrov.