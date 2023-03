Pogačar po nove zmage, Roglič začenja sezono, Mohorič na belih cestah

Ta konec tedna in v naslednjih sedmih dneh se bo kolesarska sezona že močneje razgrela. Že v soboto bosta na super zanimivi dirki Strade Bianche v Toskani nastopila slovenska asa Matej Mohorič in Matevž Govekar, Tadej Pogačar pa tam ne bo branil lanske zmage, odločil se je namreč za Dirko Pariz–Nica, ki se bo začela v nedeljo. V ponedeljek pa sezono začenja še Primož Roglič, nastopil bo namreč na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

Jutri se začenja nadvse pester kolesarski teden s tremi dirkami svetovne serije. Na sobotni enodnevni neo klasiki Strade Bianche (Bele ceste) bi moral lansko zmago braniti zvezdnik moštva UAE Emirates Tadej Pogačar, a se je ta raje odločil prvič v karieri nastopiti na večetapni Dirki Pariz–Nica. Na makadamskih cestah v Toskani bo tako slovenske barve branil dvojec iz Bahrain Victoriousa, Matej Mohorič in Matevž Govekar, medtem ko bo nekdanji član te ekipe Domen Novak letos Pogačarjev pomočnik pri UAE Emirates, tudi on bo dirkal na dirki Pariz–Nica. Ta se bo po osmih etapah končala naslednjo nedeljo v Nici.

Roglič začenja sezono

Sezono pa dobra dva tedna pred prvotnim načrtom – leto 2023 naj bi odprl šele na Dirki po Kataloniji, ki se začenja 20. marca – začenja Primož Roglič. Izkušeni Zasavec bo namreč član izjemno močne zasedbe Jumbo-Visme na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se začenja v ponedeljek, končala pa se bo po sedmih etapah v nedeljo, 12. marca. Roglič je to dirko že osvojil leta 2019, tokrat pa tja potuje brez rezultatskih pričakovanj ob Woutu Van Aertu, Wilcu Keldermanu, Tiesju Benooti, Dylanu van Baarleju, Koenu Bouwmanu in Attili Valterju.

Roglič sezono začenja v Italiji. Foto: Guliverimage

Zadnji dve izvedbi Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja je dobil Pogačar (v letih 2021 in 2022), tokrat pa UAE Emirates v boj pošiljajo Adama Yatesa, Joaa Almeido, Georgea Bennetta, Alessandra Covija, Davideja Formola, Brandona McNultyja in Juana Sebastiana Molana. Na dirki se bosta spopadla večna tekmeca iz ciklokrosa Van Aert in njegov nizozemski izzivalec Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck), ki pa v nasprotju z Rogličem in Van Aertom svojo cesto sezono začenja že v soboto na Strade Bianche. Večina ekip na dirko pošilja izjemno močne kolesarje, pa tudi Roglič ne bo edini Slovenec na dirki, prijavljen je namreč še Mohorič.

Prvo letošnje soočenje Pogačar - Vingegaard

Tudi na Dirki Pariz–Nica se bo trlo kolesarskih zvezdnikov. To bo prvo letošnje soočenje glavnih protagonistov lanskega Toura, Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegaarda. Oba sta se v sezoni 2023 že dobro ogrela, Pogačar je februarja že zmagal na enodnevni dirki Jaen Paraiso Interior in večetapni Dirki po Andaluziji, Vingegaard pa je s tremi etapnimi zmagami slavil na preizkušnji O Gran Camino. V Pogačarjevi ekipi bodo še Felix Grossschartner, Mikkel Bjerg, Matteo Trentin, Rui Oliveira, Tim Wellens in Domen Novak.

Prvvič lesto se bosta soočila Pogačar in Jonas Vingegaard. Foto: Reuters

Mohorič najprej na Strade Bianche

Mohorič, tretji z nedavne belgijske klasike Kuurne–Burselj–Kuurne, ima na Strade Bianche visoke cilje. Uporabil bo tudi potopni nosilec za sedalo, s pomočjo katerega je lani prišel do najprestižnejše zmage v karieri, slavja na spomeniku Milano–San Remo. "Povsem mogoče je, da ga bom uporabil. Na trasi je nekaj kočljivih odsekov, na katerih bi se bolj varno počutil z njim," je povedal pred dirko, na kateri se še nikoli ni uvrstil med najboljših deset. "Vedno je šlo kaj narobe, zares upam, da bo letos vse v redu," je še dodal 28-letni Podbličan.

Matej Mohorič z visokimi cilji odhaja na Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Strade Bianche Sobota, 4. marec, Siena–Siena, 184 km Favoriti: Mathieu van der Poel, Tim Wellens, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock, Pello Bilbao, Alberto Bettiol, Tiesj Benoot, Quinn Simmons, Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Thibaut Pinot, Matej Mohorič, Davide Formolo, Aleksej Lucenko, Lennard Kämna, ... Zadnji zmagovalci: Tadej Pogačar (2022), Mathieu Van der Poel (2021), Wout van Aert (2020), Julian Alaphilippe (2019), Tiesj Benoot (2018), Michal Kwiatkowski (2017), Fabian Cancellara (2016), ...

Pariz–Nica Nedelja, 5. marec – nedelja, 12. marec, osem etap Favoriti: Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Simon Yates, David Gaudu, Daniel Felipe Martínez, Romain Bardet, Jack Haig, Gino Mäder, Neilson Powless, Ion Izagirre, Maximilian Schachmann, ... Zadnji zmagovalci: Primož Roglič (2022), Maximiliam Schachmann (2021 in 2020), Egan Bernal (2019), Marc Soler (2018), Sergio Henao (2017), Geraint Thomas (2016), Richie Porte (2015), ...

Od Tirenskega morja do Jadranskega morja Ponedeljek, 6. marec – nedelja, 12. marec, sedem etap Favoriti: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Aleksandr Vlasov, Jasper Philipsen, Enric Mas, Jai Hindley, Adam Yates. Thymen Arensman, Primož Roglič, Biniam Girmay, ... Zadnji zmagovalci: Tadej Pogačar (2022, 2021), Simon Yates (2020), Primož Roglič (2019), Michal Kwiatkowski (2018), Nairo Quintana (2017), Greg Van Avermaet (2016) ...

