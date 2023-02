Jumbo-Visma s trudom strla Mateja Mohoriča, v Belgiji je bil tretji

Benoot je v ciljnem sprintu za sekundo ugnal moštvenega kolega Van Hoydoncka, Mohorič pa je ciljno črtal v času slednjega. Belgijskima moštvenima kolegoma pri Jumbo-Vismi je do zmage danes pomagal tudi Jan Tratnik, Idrijčan je v cilj prišel na 34. mestu, 0:52 za zmagovalcem.

Prav Tratnik je 85 kilometrov pred ciljem 75. izvedbe dirke Kuurne-Bruselj-Kuurne navil tempo, s katerim so "Jumbovci" raztrgali glavnino. Tej je pobegnila peterica z Benootom, Van Hoydonckom, pa Tiesjem Benootom in Nathanom Van Hooydonckom so se pridružili še Matej Mohorič, Tacom van der Hoornom (Intermarché - Circus – Want) in Timom Wellensom (UAE Team Emirates), Tratnik pa je popustil in se vrnil v glavnino.

Trideset kilometrov pred ciljem so kolesarji prevozili odsek s tlakovci, peterica je imela pred glavnino kakšnih 20 sekund prednosti, nato pa je dvojec Jumbo-Visme pričel z napadi. Mohorič je uspešno odgovarjal, v zadnjem kilometru pa je bil skok Benoota zanj le preveč. Gorenjec se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Po dirki je nekdo z njegovega kolesa odtujil Garmin, Mohorič ga prek tviterja poziva naj ga kar obdrži, a naj mu posreduje današnje podatke.

Whoever stole my garmin off my bike today after the finish, you can keep the device, but please send me today's file over 🙏😁