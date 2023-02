Yatesu zadnja etapa, skupna zmaga Evenepoelu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec večdnevne dirke po Združenih arabskih emiratih. Zadnjo, gorsko etapo od Al Aina do vrha na Džebel Hafitu (153 km) je sicer dobil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates) pred Evenepoelom in Francozom Geoffreyjem Bouchardom (AG2R Citroen).

Za Yatesa je bila to 19. zmaga v karieri in druga na tem najtežjem klancu dirke po ZAE. Leta 2020 je tam strl tudi slovenskega asa Tadeja Pogačarja in kasneje slavil skupno zmago. V naslednjih dveh letih je bil najboljši na Džebel Hafit Pogačar, ki je obakrat slavil tudi skupno zmago.

King of the Mountain! @AdamYates7 takes Stage 7 pic.twitter.com/FF75VJmccu — UAE Tour Official (@uae_tour) February 26, 2023

Na vrhu ga je v letu 2023 nasledil Evenepoel, ki si je večji del prednosti pred večino zasledovalci nabral v prvi etapi. Takrat so glavnino presekali številni padci in bočni veter, zaradi česar so se med najboljšimi ustvarile določene razlike.

Za zmagovalca lanske dirke po Španiji in svetovnega prvaka iz Wollongonga je bila to 38. zmaga v karieri in prva letos. Eno je sicer slavil tudi na ekipnem kronometru v drugi etapi po ZAE, a se ta ne šteje v seznam zmag.

Naslednjič bo Evenepoel tekmoval na dirki po Kataloniji. Tam bo med 20. in 26. marcem prvič v sezoni nastopil še drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič.

Yates pospešil šest kilometrov pred ciljem

Do današnjega zaključnega vzpona je glavnina nadzorovala ubežnike, ki pa niso imeli pravih možnosti za uspeh. Takoj po začetku dobrih deset km dolgega vzpona na Džebel Hafit je ritem začelo narekovati moštvo UAE Team Emirates za svojega kapetana Adama Yatesa.

First attack from @AdamYates7 on Jebel Hafeet pic.twitter.com/1pZXuyGrVA — UAE Tour Official (@uae_tour) February 26, 2023

Ta je pospešil šest kilometrov pred ciljem, z njim pa sta sprva ostala le Evenepoel in Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Belgijec je nato sam narekoval ritem, popustil pa je Kuss. Tri kilometre pred koncem je Yates za sabo pustil Belgijca, a si ni privozil dovolj velike razlike, da bi se povzpel na drugo mesto v seštevku.

Ciljno črto je 30-letni Yates prečkal deset sekund pred Evenepoelom, tretje mesto je pripadlo Francozu Geoffreyju Bouchardu (AG2R Citroen), zaostal je 42 sekund.

V skupnem seštevku je imel Evenepoel na koncu 59 sekund naskoka pred danes petouvrščenim Avstralcem Lukom Plappom (Ineos Grenadiers), na tretje mesto je z natanko minuto zaostanka napredoval Yates.

Oba Slovenca, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) v etapi z gorskim ciljem nista imela možnosti za vidnejši izid.

Preberite še: