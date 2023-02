Etapo dobil Merlier, v seštevku prvi trije v 13 sekundah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Na trasi v okolici Abu Dabija (166 km) je v šprintu glavnine ugnal Irca Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe) in Nizozemca Dylana Groenewegna (Jayco-AlUla).

Skupno vodstvo je pred zadnjo etapo obdržal Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Triindvajsetletni Belgijec, sicer tudi zmagovalec lanske Vuelte in svetovni prvak na cestni dirki v Avstraliji, ima v skupnem seštevku devet sekund naskoka pred Avstralcem Lukom Plappom (Ineos Grenadiers). Štiri sekunde več na tretjem mestu zaostaja Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

Odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo, ko bo na sporedu zadnja etapa od Al Aina do vrha na Džebel Hafitu (153 km). Zadnji klanec je doslej prinesel veliko uspeha slovenskemu asu Tadeju Pogačarju, ki tokrat po ZAE ne dirka. Na Džebel Hafitu je doslej slavil trikrat, skupno pa je dobil preizkušnji v letih 2021 in 2022.

Sobotna etapa je bila sicer na las podobna petkovi, le da so ekipe z najboljšimi šprinterji nekoliko prej ujele ubežnike in se nato pomerile v zaključku. V njem je imel največ moči Tim Merlier , ki je slavil 26. zmago v karieri in tretjo na tej dirki. Po fotofinišu je dobil uvodno etapo, v drugi pa je na ekipnem kronometru slavila njegova ekipa.

Oba Slovenca, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), sta vnovič opravljala vlogo pomočnikov in nista bila v ospredju. Mezgec je v zadnjih nekaj 100 m v sijajen položaj pripeljal Groenewegna, a sta nato Nizozemca po levi strani prehitela Merlier in Bennett.