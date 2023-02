Vingegaardu vse etape na O Gran Caminu, Bernala ne bo na Pariz-Nici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danec Jonas Vingegaard je dobil vse tri etape na poti do zanesljive skupne zmage na večdnevni kolesarski dirki O Gran Camino v Galiciji. Zadnji dan je bil najhitrejši še v razgibani vožnji na čas do Santiaga de Compostele. Medtem ko bo Vingegaard na Pariz-Nici izzval slovenskega asa Tadeja Pogačarja, pa tam zaradi poškodbe ne bo Kolumbijca Egana Bernala.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je v Španiji ta teden dobil drugo in tretjo etapo, ki sta se končali z zaključnim vzponom, danes pa je dobil še 18,1 km dolg razgiban kronometer od Novo Milladoira do Santiaga de Compostele. Prvo etapo so organizatorji zaradi močnega sneženja tik pred koncem odpovedali.

Lanski zmagovalec Toura je v "uri resnice" slavil s časom 23:47 minute in svojega moštvenega kolega, Avstralca Rohana Dennisa, ugnal za 35 sekund. Američan Will Barta (Movistar) je na tretjem mestu zaostal 59 sekund.

V skupnem seštevku je Vingegaard, ki je zdaj pri 16 zmagah v karieri, slavil s prednostjo kar 2:31 minute pred Špancem Jesusom Herrado (Cofidis). Tretji je bil Portugalec Ruben Guerreiro (Movistar) z zaostankom 2:48.

Prihaja prvo soočenje v sezoni

Vingegaard je s tem vrgel rokavico Pogačarju (UAE Team Emirates) pred začetkom prestižne dirke proti soncu na Pariz-Nici. Prva od skupno osmih etap se bo začela naslednjo nedeljo.

Pogačar je sezono prav tako kot Vingegaard začel zelo uspešno in dobil tri etape na dirki po Andaluziji, slavil pa je tudi na enodnevni makadamski preizkušnji Jaen Paraiso Interior in števec zmag pomaknil na 51.

💛 Así entraba na Praza do Obradoiro o novo campión do Gran Camiño! 3/3 #OGC23 pic.twitter.com/iqzPogCsDr — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 26, 2023

Bernal še ni nared

Obema favoritoma in najboljšima z zadnjega Toura pa družbe na poti od Pariza proti Nici ne bo delal Kolumbijec Egan Bernal. Zmagovalec dirke po Franciji leta 2019 in Gira 2021 namreč zaradi poškodbe kolena še ni pripravljen na največje napore.

Za zdaj še ni jasno, kdaj bo zvezdnik ekipe Ineos Grenadiers nadaljeval sezono, potem ko se je poškodoval ob padcu na dirki po San Juanu v Argentini pretekli mesec. Kasneje je zaradi težav s kolenom izpustil tudi dirko po Andaluziji.

