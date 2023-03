Odločali milimetri, šprint dobil Jakobsen #video

Za Nizozemca Fabia Jakobsena (Soudal - Uuick Step) je zmaga na drugi etapi dirke Od Tirenskega do Jadranskega morja 40. v profesionalni karieri. Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) pa je že sedemindvajsetič osvojil drugo mesto. Prevozili so 210 kilometrov od Camaiore do Follonice s povprečno hitrostjo 41,1 kilometra na uro.

Na dirki nastopata tudi dva slovenska kolesarja. Povratnik na veliko prizorišče po novembrski operaciji rame Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zasedel 67. mesto, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa 79. mesto. Oba sta v cilj prišla v času zmagovalca.

