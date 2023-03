Mladi Britanec osvojil Strade Bianche, Mohorič šesti

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) je danes za 20 sekund ugnal Francoza Valentina Madouasa (Groupama – FDJ) ter za 22 sekund Belgijca Tiesja Benoota (Jumbo-Visma). Najboljši Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil močan član skupine, ki je 50 kilometrov lovila Pidcocka, na zaključnem vzponu pa so mu pošle moči in je v cilj prišel 34 sekund za zmagovalcem na šestem mestu. Drugi Slovenec Matevž Govekar, sicer moštveni kolega Mohoriča pri Bahrain-Victoriousu, je imel danes vlogo pomočnika.

Pidcock se je glavnini odpeljal dobrih 50 kilometrov pred ciljem, ko je v ospredju še vztrajala trojica ubežnikov (Sven erik Bystroem, Ivan Romeo in Alessandro de Marchi), v lov za Britancem pa se je nekaj kilometrov za tem podala še močna skupina z Matejem Mohoričem.

Ubežna skupinica je kmalu razpadla, s Pidcockom je nekaj časa vztrajal le De Marci in tudi ta omagal 23 kilometrov pred ciljem. Tudi zasledovalna skupina z Mohoričem je v hudem tempu izgubljala člane, dokler poleg Slovenca niso ostali le še Valentin Madouas, Rui Costa, Attila Valter in Tiesj Benoot. Pidcocku so se približali na manj kot deset sekund zaostanka, ujeli pa ga niso.

Pidcock je do cilja spet povečal prednost in se veselil prestižne zmage. Nasledil je lanskega zmagovalca Tadeja Pogačarja, ki pa ga tokrat v Toskani ni bilo, jutri bo namreč začel z dirko Pariz - Nica.

"Potreboval bom nekaj časa, da dojamem, kaj se je sploh zgodilo," je organizatorjem po dirki dejal Britanec. "Ko sem napadel, to ni bilo načrtovano, a je bil velikokrat na tej dirki ta del že odločilen. Šel sem na polno, na spustu pa si privozil nekaj prednosti in le nadaljeval v tem slogu. Vedel sem, da sem v dobri formi, cel teden je bil tak. Čutil sem, da je danes moj dan in da se je tako izteklo, je resnično neverjetno," je še dodal sicer tudi olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu.

Volleringove tudi konj na cesti ni zbegal

Zanimiva je bila tudi ženska izvedba dirke, ki jo je dobila Nizozemka Demi Vollering (SD Worx). Šestindvajsetletnica je po bližnjem srečanju s konjem med preizkušnjo na koncu na glavnem trgu v Sieni tesno ugnala ekipno kolegico, Belgijko Lotte Kopecky, tretja pa je bila Američanka Kristen Faulkner. Edina Slovenka Špela Kern je bila 19.

Kern je 136 km dolgo preizkušnjo ženske svetovne serije končala med prvo dvajseterico, ciljno črto pa je prečkala 2:51 minute za zmagovalko. Triintridesetletnica, ki od letos dirka v dresu Cofidisa, je sicer v tej sezoni že nastopila na nekaj dirkah. Po Valencii je bila sredi februarja v skupnem seštevku 11., poroča STA.

