Britanski zvezdnik zaradi pretresa možganov izpušča spomenik

Na sobotni 114. izvedbi italijanske kolesarske klasike Milano–Sanremo ne bo 23-letnega britanskega asa Toma Pidcocka. Po nedeljskem padcu v zadnji etapi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja "kaže znake blažjega pretresa možganov," so sporočili iz njegove ekipe Ineos Grenadiers.

Tom Pidcock je padel v prvi uri nedeljske sklepne etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja in odstopil. Zmago na sedemdnevni preizkušnji je sicer slavil Primož Roglič (Jumbo-Visma). Sprva so iz Ineosa sporočili, da je Pidcock pri padcu – svojem drugem na dirki, pred tem je v 4. etapi trčil še z Belgijcem Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) – utrpel le nekaj odrgnin, sicer pa naj bi bilo z njim vse v redu.

A v zadnjih dneh se je izkazalo drugače, v Ineosu pa morajo zdaj spoštovati protokol Mednarodne kolesarske zveze (UCI), ki za kolesarje, pri katerih sumijo na pretres možganov, predvideva minimalno en teden mirovanja od trenutka, ko izginejo še zadnji simptomi poškodbe glave. "Tom bo zdaj počival tako dolgo, kot velevajo pravila. Je pa to za nas in Toma veliko razočaranje, saj smo že na Strade Bianche videli, da je v dobri formi, in smo upali, da jo bo prenesel tudi na Milano–Sanremo," so v izjavi za javnost zapisali pri Ineos Grenadiers.

Pidcocok je letos dobil Strade Bianche po napadu kakšnih 50 kilometrov pred ciljem, na prvem spomeniku sezone bi bil glavno orožje britanske ekipe za zmago. Na dirki Milano–Sanremo bi sicer Pidcock nastopil tretjič v karieri, prvič leta 2021 je bil tam 15., lani, ko je to prestižno klasično preizkušnjo dobil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), dirke ni končal.

Mohorič in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki resno računata na zmago na sloviti dirki, sta tako ostala brez enega od resnejših tekmecev. Sicer sta na Milano - Sanremo prijavljena še dva slovenska profesionalca, Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in Domen Novak, ki bo Pogačarjev pomočnik pri UAE-ju.

Preberite še: