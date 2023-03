Roglič ga je presenetil: "Videti je bolj suh kot lansko leto"

Vse bližje je prvi tritedenski vrhunec sezone, ki sliši na ime Giro d'Italia. Največ pozornosti bosta že pred začetkom kanila slovenski in belgijski šampion Primož Roglič in Remco Evenepoel, ki sta osrednja favorita za rožnato majico najboljšega na dirki. Njuno uverturo bomo videli kmalu na Dirki po Kataloniji. Moštveni kolega Belgijca Fausto Masnada je spregovoril o Rogliču in Tadeju Pogačarju, ki navdušujeta tudi v letu 2023.

Remco Evenepoel, eden največjih tekmecev slovenskega kolesarja Primoža Rogliča na letošnji Dirki po Italiji, je v odlični formi. Mladi belgijski kolesarski zvezdnik, ki je lani postal svetovni prvak in osvojil tudi špansko Vuelto, je bil zadnja dva tedna na višinskih pripravah na Tenerifih, natančneje na goro Teide, potem ko je februarja že osvojil UAE Tour.

Misli 23-letnega kolesarja so usmerjene v Giro, kjer bi rad osvojil še italijansko tritedensko dirko. Da je dobro pripravljen, so se lahko prepričali tudi kolesarski navdušenci, ki uporabljajo Stravo – aplikacijo, kjer so prikazane vožnje kolesarjev. Na njej je namreč podrl že dva rekorda, vključno z vzponom na Teide.

Da trening poteka v pravo smer, je dal vedeti tudi njegov moštveni kolega Fausto Masnada, ki je za Bici.Pro spregovoril o trening kampu: "Dobro treniramo. Vsak ima svoje cilje, vsak sledi začrtanemu programu, a hkrati skušamo v največji meri ostati skupaj. Ko živiš toliko časa v istem hotelu na nadmorski višini 2.200 metrov, kjer se ne dogaja sicer veliko, ni najlažje. Odnosov ni tako enostavno ohranjati, vendar smo tega zdaj že navajeni."

Fausto Masnada je osupel nad Rogličevo pripravljenostjo. Foto: Guliverimage

Evenepoel, Masnada in preostali člani ekipe Soudal Quick-Step se bodo rivalom, ki bodo nastopili na Giru, zoperstavili že prihodnji teden na Dirki po Kataloniji. Tam bodo kolesarili tudi Roglič, Joao Almeida (UAE Emirates) in Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), zato bo to prava generalka za spektakel, ki se bo začel 6. maja v mestu Fossacesia.

Masnada se je dotaknil Rogliča in celotne ekipe Jumbo-Visme. Pa ne le njegove prevlade na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri je Roglič na koncu zmagal, ampak tudi treninga nizozemskega moštva na Tenerifih, kjer so pred časom bili: "Roglič je že zdaj zelo močan. Ko sem ga videl na gori Teide, je bil bolj suh kot lansko leto. Rekel sem si: 'Presneto, je že napet kot puščica.' Vedno je bil suh v obraz, vendar je zdaj videti še bolj suh v primerjavi s celotnim telesom."

"V tem trenutku so kolesarji Jumbo-Visme in Tadej Pogačar pokazali, da so z drugega planeta. Vsi kolesarji Jumbo-Visme so namreč na dirki Pariz−Nica in belgijskih klasikah pokazali vrhunske vožnje in ne le Rogljič na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Tadej je demonstriral svoj razkošni talent. Na dirkah imajo monopol."

Masnada hvali Tadeja Pogačarja, ki po njegovem mnenju kolesari v svojem svetu. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Masnada je še dodal, da bo lahko z ekipo v živo na Dirki po Kataloniji, ki potekala bo od 20. do 26. marca, občutil moč Rogliča in Jumbo-Visme. Španska dirka med drugim vključuje tri težke gorske etape. "Mi nismo kot UAE Emirates ali Jumbo-Visma, ki imajo v svojih vrstah številne šampione. Nekoliko podobni so kot Paris Saint-Germain v nogometu, ki ima v svojih vrstah le napadalce. Imamo Remca, ki je naš dragulj. Vsi bomo naredili vse, da bo njemu lažje. Za dirke imamo drugačno taktično različico. Menim, da bomo kolesarili bolj obrambno kot Jumbo-Visma, ki bolj napada, in to z več kolesarji," se je razgovoril italijanski kolesar.