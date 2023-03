Traso kraljice klasik čistijo za pest arašidov

Letos so prireditelji slovite enodnevne dirke, ene od petih kolesarskih spomenikov in kraljico klasik, na pomoč pri urejanju trase "poklicali" kar koze. Te nadvse trdo delajo za pest arašidov, se šalijo po družbenih omrežjih, a metoda je nadvse uspešna, pa tudi veliko bolj ekološka, kot bi bili klasični človeški urejevalci, ki bi za isto delo uporabljali na fosilna goriva gnano mehanizacijo.

Tako je te dni čreda koz čistila enega od najtežjih in zloglasnih odsekov s tlakovci − 2,34 kilometra dolgi Trouee d'Arenberg.

The real 'GOATS' of #ParisRoubaix? 🤔



An eco friendly way to make sure the famous Trouée d'Arenberg is ready for the riders next month 😃



Image: @parisroubaix pic.twitter.com/uWugcGC28S — Lotto Dstny (@lotto_dstny) March 16, 2023

Prireditelji za ekološko čiščenje plevela in trave uporabljajo ogrožene vrste domačih vrst koz in ovac, po tem pa bodo tlakovane odseke še bolj natančno očistili smeti in jih, če bo treba, tudi obnovili. Seveda ne tako, da bi kolesarjem olajšali prehode, temveč da jih bo še bolj treslo.

♻️ Pour préparer le parcours de #ParisRoubaix, le désherbage de la Trouée d'Arenberg se fait par éco-pâturage.



🐐 Dans le cadre de l'opération "Les Biquettes de l'Espoir", ce sont une 40aine de chèvres et moutons qui s'attèlent à désherber 2 300 mètres de pavés ! pic.twitter.com/Z7RPKTCzfo — Paris-Roubaix (@parisroubaix) March 15, 2023

Ženska dirka Pariz−Roubaix bo letos na sporedu v soboto, 8. aprila, moška pa dan kasneje. Kolesarske profesionalce, med temi ima za to dirko velike načrte tudi slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki se je lani boril za zmago, a na koncu zasedel peto mesto, na 120. izvedbi čaka 256,6-kilometrska trasa od Compiègna (65 km severno od Pariza) do Roubaixa, 29 tlakovanih sektorjev pa bo ponudilo 54,5 kilometra vožnje po znamenitih kockah.

