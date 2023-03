Kakšen zaključek ciljnega vzpona: Ciccone za las ugnal Rogliča, ki ostaja vodilni

Dirka po Kataloniji, 2. etapa

Cilj: Zmaga Cicconeju, drugi Roglič, tretji Evenepoel. Roglič ostaja v zeleni majici vodilnega, pred današnjim zmagovalcem in Evenepoelom ima šest sekund prednosti, Mikel Landa na četrtem mestu zaostaja 27 sekund.

500 metrov o cilja - Kolumbijec ujet, Roglič, Ciccone in Evenepoel se bodo udarili z zmago

900 metrov do cilja - Chaves ima še devet sekund prednosti

1,5 km do cilja - Chaves ima še 13 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci (Landa, Roglič, Evenepoel in Giulio Ciccone).

2,1 km do cilja - Mikel Landa je skočil iz glavnine, za njim pa Roglič, Evenepoel in Giulio Ciccone.

3,7 km do cilja - Chaves je nabral 35 sekund prednost, Kuus je znova v glavnini

5km do cilja - Chaves ima 10 sekund prednosti pred Kussom, glavnina zaostaja 25 sekund.

6,3 km do cilja - Z napadom poskuša Esteban Chaves, sledi mu Rogličev moštveni kolega Sepp Kuss.

6,7 km do cilja - Glavnina, v kateri so tempo narekovali člani Bahrain Victorius, je ujela Carra. Do konca etape še 7 kilometrov vzpona na Vallter, ki ima predznak ekstra kategorije.

9km do cilja - Zdaj z napadom poskuša le še Carr, Pertilli zaostaja 22 sekund, glavnina 47 sekund.

12 km do cilja - Ubežna skupina je razpadla, zdaj beži kvartet Simon Carr, Simone Pertilli, Francisco Galvan in Christopher Juul-Jensen, ki je že začel z zaključnim vzponom. Glavnina zaostaja manj kot minuto.

19,5 km do cilja - Glavnina je prednost ubežnikov znižala na dve minuti. Kolesarji se bližajo zaključnemu vzponu na Vallter, ki ima predznak ekstra kategorije. Dolg bo 11,4 kilometra, povprečni naklon bo 7,6-odstotni.

26,5 km do cilja - Osmerica ohranja 3:30 prednosti.

41 km do cilja - Pred ubežniki je še 41 kilometrov, pred glavnino imajo 3:30 prednosti.

48 km do cilja - Osmerica je že na vrhu Coll de Coubet, prvi je gorski cilj prečkal Simone Petilli, glavnina zaostaja 3:47.

49 km do cilja - Ubežniki so povsem blizu gorskemu cilju, glavnina, v kateri tempo narekuje Jumbo-Visma, zaostaja 3:50.

51 km do cilja - Osmerica kolesarjev se bliža prvemu gorskemu cilju I. kategorije na Coll de Coubet, do vrha ima še tri kilometre. Glavnina z Rogličem zaostaja dobre štiri minute.

70 km do cilja - Prednost vodilne osmerice (Simon Carr, Simone Petilli, Francisco Galvan, Xabier Mikel Azparren, Julen Amezqueta, Ewan Costiou, Christopher Juul-Jensen, Vadim Pronskiy) pred skupino, v kateri sta tudi vodilni Primož Roglič in Remco Evenepoel, je že več kot štiri minute. Kolesarji se počasi bližajo prvemu gorskemu cilju I. kategorije na Coll de Coubet v dolžini 9,2 kilometra in s povprečnim 5,5-odstotnim naklonom.

79km do cillja - Osmerica ostaja v begu, prednost je narasla na 3:12.

122 km - V begu je osmerica kolesarjev, ki ima 2:50 prednosti.

12.50 - začela se je 2. etapa na Dirki po Kataloniji.