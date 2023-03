Remco Evenepoel danes za odtenek močnejši od Primoža Rogliča

Najboljša kolesarja na letošnji Dirki po Kataloniji, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), sta tudi v zaključku 180,6 kilometra dolge tretje etape pripravila pravi šov in obračunala med seboj.

Mladi Belgijec je z napadom 4,5 kilometra pred ciljem na zaključnem vzponu na La Molino naredil dokončno selekcijo v skupini favoritov, sledil mu je lahko le Roglič. Do cilja sta se rivala vozila skupaj in taktično čakala na zaključni napad, za tega pa se je naposled odločil Evenepoel in se tudi veselil zmage. Roglič se ni stoodstotno spustil v zaključni spopad, očitno danes po več kot štiri tisoč višinskih metrih, ki so jih morali kolesarji premagati v etapi, ni imel prave moči.

Zanimivo pa je postalo v skupnem seštevku dirke, saj imata zdaj Roglič in Evenepoel povsem enak čas. V majici vodilnega bo sicer tudi jutri kolesaril slovenski as, ki je imel z zmago in dvema drugima mestoma nekoliko boljši izplen do danes, a bo v nadaljevanju dirke še zelo napeto.

Jutri kolesarje čaka še ena razgibana hribovita etapa, 188,2 kilometra dolga preizkušnja od Llivia do Sabadella.

Dirka po Kataloniji, potek 3. etape

Cilj: Remco Evenepoel je zmagovalec tretje etape, Roglič se v zaključku ni spustil v sprinterski obračun z Belgijcem in ciljno črto prečkal dve sekundi za njim.

2 km do cilja - V lov za Rogličem in Evenepoelom se je podal Marc Soler (UAE Emirates), preostali tekmeci so že 20 sekund za vodilnim dvojcem.

4,5 km do cilja - Remco Evenepoel je močno pospešil, drži se ga le še Primož Roglič. Ciccone in preostali favoriti so zaostali.

7 km do cilja - Ob Evenepoelu je le še en kolesar Soudal-QuickStepa, ob Rogliču le še Sepp Kuss.

8 km do cilja - Skupina favoritov je ujela ubežnike. Remco Evenepoel ima ob sebi še dva pomočnika, prav tako Roglič, močna je tudi zasedba Trek-Segafreda, ki dela za včerajšnjega zmagovalca, Italijana Giulija Cicconeja.

12 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon dneva, vodilni trojici je ostalo le še 30 sekund prednosti pred zdaj že močno razredčeno glavnino, v kateri so še vsi največji favoriti, z Rogličem in Evenepoelom na čelu.

20 km do cilja - Na dolgem spustu je prednost vodilne trojice padla na minuto in pet sekund, o današnjem zmagovalcu bo odločal ciljni vzpon na La Molino, ki ni prav zahteven. Gre za klanec prve kategorije (12,1 km, 4,3 odstotka povprečnega naklona in 15 odstotkov na najstrmejšem delu), tik pred ciljem bo celo nekaj spusta, pa nato krajši zaključek spet v klanec.

34 km do cilja - Guillaume Martin je prvi prečil Coll de la Creueta, skupaj s Carapazom in Van Gilsom vozi le še 1:30 pred glavnino. Na čelu te ves čas garajo Evenepoelovi kolegi iz Soudal-QuickStepa, Roglič se vozi za njimi, ob sebi ima še enega pomočnika iz Jumbo-Visme, Američana Seppa Kussa.

40 km do cilja - V vodstvu zdaj vztrajajo le še Martin, Zana, Carapaz in Van Gils, glavnina se jim je približala na dobri dve minuti. Kolumbijski zvezdnik Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ne zmore držati tempa glavnine in je zaostal, popustil je tudi njegov moštveni kolega, Valižan Geraint Thomas, v težavah je tudi Belgijec Dylan Teuns (Israel - Premier Tech).

50 km do cilja - Na vzponu na Coll de la Creueta je vodilna skupina razpadla, zdaj povsem v ospredju vozijo le še Richard Carapaz, Filippo Zana, Maxim Van Gils, Guillaume Martin in Niklas Eg, imajo pa še 3:39 prednosti pred glavnino z vodilnim na dirki Primožem Rogličem. Na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji moštva Soudal - QuickStep, katerega član je tudi mladi belgijski as Remco Evenepoel, ki za Rogličem v skupnem seštevku zaostaja šest sekund.

84 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvim kategoriziranim klancem dneva, prelaz Coll de Coubet (I. kategorija, 1.106 m. n. v., 12,6 km pri 5,5 odstotka) je prvi prečkal Simone Petilli in pobral 10 točk za gorski seštevek, Martin je bil drugi, Eg tretji, Zana četrti, Carapaz peti ... Vodilna sedmerica vzdržuje 4:40 prednosti pred glavnino, zdaj pa kolesarje čaka najzahtevnejši vzpon dneva. V virtualni majici vodilnega zdaj kolesarji Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki za Rogličem v skupnem seštevku zaostaja 2:51.

Vsak čas se bodo začeli vzpenjati na Coll de la Creueta (HC, 1.902 m. n. v., 18,7 km, 5-odstotni povprečni naklon).

136 km do cilja - Prednost sedmih ubežnikov znaša 4:54. V majici vodilnega kolesari Primož Roglič.

155 km do cilja - Sedem ubežnikov je na delu. Med njimi tudi Richard Carapaz in Guillaume Martin.

12.10 – Začela se je 180,6 kilometra dolga etapa na Dirki po Kataloniji. Kolesarje čaka približno 4000 višinskih metrov, ključni del bo od 100. kilometra naprej, ko bodo na vrsto prišli trije gorski cilji.