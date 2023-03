Roglič odbil tudi zadnji napad Evenepoela in osvojil Katalonijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) sta tudi na zadnji, sedmi etapi Dirke po Kataloniji pripravila šov, na zaključnih krogih po Barceloni dirkala med seboj, 33-letni Kisovčan pa je odbil še zadnji napad mladega Belgijca in se veselil skupne zmage. Odlični dvojec se je udaril za etapno zmago, to je osvojil Evenepoel.

Remco Evenepoel je napadel 28 kilometrov pred ciljem zadnje etape, a tudi tokrat se je slovenski as odpeljal z njim. Do cilja se Belgijec ni uspel otresti slovenskega šampiona, ta je tekmecu sicer prepustil etapno zmago, a se veselil v skupnem seštevku s šestimi sekundami prednosti.

"Vesel sem, seveda," je o svojem počutju v cilju najprej povedal Roglič. Tudi danes je pričakoval napad, je še dodal: "Zagotovo sem pričakoval napade, tako kot v napornih preteklih šestih dneh, a me je ekipa spet spravila v odličen položaj, danes pa sem imel tudi noge. Pogrešal sem dirkanje, veliko mi pomeni tudi, da sem osvojil eno najstarejših dirk z dolgo tradicijo, v čast mi je."

"Na takšni progi se Primoža pač ne moreš otresti, zadovoljen sem, da sem zmagal v sprintu. Spet sva pokazala, da sva najmočnejša na dirki," je v cilju prirediteljem dirke povedal Evenepoel. To, da je Roglič tako suvereno odgovarjal na njegove napade, ga ni presenetilo. "Seveda ne, to je Primož Roglič, je eden najboljših kolesarjev na svetu in je tudi v odlični formi. Na koncu sem lahko zadovoljen z drugim mestom," je še povedal.

V zaključku kratke, 135,8 kilometra dolge etape s startom in ciljem v Barceloni, so se kolesarji šestkrat povzpeli na mestni hrib Montjuïc, najboljša kolesarja na dirki pa sta bila spet razred zase. Do tretjega mesta je danes prikolesaril Španec Marc Soler (UAE Emirates), v skupnem seštevku pa je dirko končal na četrtem mestu, za moštvenim kolegom, Portugalcem Joaom Almeido.

V prvi polovici etape je bežalo devet kolesarjev, ki pa jih je glavnina ujela že v prvem krogu po Barceloni, na tretjem vzponu na Montjuïc (0,8 km/10,5 %) je napadel Evenepoel, Roglič se mu je prilepil na kolo, na spustu pa se jima je pridružil še Soler, ki pa na koncu ni zdržal tempa najboljših kolesarjev na dirki.

Roglič je prišel še do 23. zmage na španskih tleh, šeste v skupnem seštevku. Pred tem je bil trikrat najboljši na Vuelti (2019, 2020, 2021) in dvakrat na dirki po Baskiji (2018, 2021). Zasavec je vknjižil že 72. zmago med profesionalci, sedmo letos, njegovi epski spopadi z Evenepoelom pa so napovedali izjemno Dirko po Italiji, na kateri bosta zvezdnika nadaljevala bitko. Giro se bo začel 6. maja.

Končni vrstni red Dirke po Kataloniji: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 28;19:10

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal-Quick Step) + 0:06

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 2:11

4. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) 2:49

5. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious) 2:59

6. Michael Woods (Kan/Israel-Premier Tech) 3:03

7. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 3:06

8. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 3:11

9. Cian Uijtdebroeks (Bel/Bora-Hansgrohe) 3:32

10. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-EasyPost) 3:53

