Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Je to trojka, ki bo krojila 107. izvedbo Dirke po Flandriji?

Je to trojka, ki bo krojila 107. izvedbo Dirke po Flandriji? Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se pospešeno pripravlja na enega od vrhuncev spomladanskega dela sezone, na Dirko po Flandriji, ki velja za kraljico spomladanskih belgijskih klasik. V nedeljo, 2. aprila, se bo ob trasi zbralo več sto tisoč navijačev. Vremenoslovci napovedujejo slabo vreme in nizke temperature, kar bo še dodatno otežilo dirko. Zmaga Tadeja Pogačarja bi bila nekaj posebnega. Zmagovalec Toura je na Flandriji nazadnje slavil leta 1975. Šlo je za slovitega Belgijca Eddyja Merckxa.

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je lani na Flandriji po taktični napaki v zaključnem sprintu zapravil zmago in pristal na četrtem mestu, bo na drugem kolesarskem spomeniku sezone imel vse prej kot lahko nalogo. Na generalki za Flandrijo, dirki E3 Saxo Classic prejšnji petek se je potrdilo, da bosta njegova največja tekmeca bržkone domačin Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ki je do zdaj na znameniti De Ronde zmagal že dvakrat (2020,2022), a na dirki so seveda mogoči številni drugi scenariji z drugačnimi akterji, kar je tudi čar športa.

Profil trase 107. izvedbe Dirke po Flandriji:

Strokovnjaki napovedujejo, da je Pogačarjeva edina možnost, da premaga konkurenco, ta, da se je znebi na enem od številnih tlakovanih kratkih, a strmih odsekih, ki ga čakajo na 273,4 kilometra dolgi trasi od Bruggea do Oudenaarda. V primeru sprinta manjše skupine Pogačar tvega, da bi se mu zmaga tako kot lani v zaključku izmuznila iz rok.

Trasa Dirke po Flandriji je podobna trasi dirke E3 v Haralbekeju, ki so jo kolesarji prevozili prejšnji petek, a je 70 kilometrov daljša (273,4 km, šest ur vožnje in pol), kar je zagotovo podatek, ki je Pogačarju v prid. Običajno se dobro znajde tudi v slabih vremenskih razmerah, ki so napovedane za nedeljo.

Van Aert: Pogačar je šampion, iz nas potegne najboljše

Tudi van Aert Pogačarja, ki se je na generalki za Flandrijo brez težav kosal z van Aertom in van der Poelom, vidi kot eno od glavnih nevarnosti, kar ga še dodatno motivira. "Mathieuja pričakuješ, ampak zmagovalca Dirke po Franciji ... Neverjetno je to, kar počne," se je Van Aert poklonil Pogačarju. "Res je pravi šampion, ki iz nas potegne najboljše. V sprintu je stres še večji, ko se meriš z dvema kolesarjema takega kova," je priznal.

Wout Van Aert je v izjemni formi (pred tednom dni je zmagal na dirki E3, generalki za Flandrijo) in velja za glavnega favorita za zmago na Flandriji. Foto: Guliver Image

Se bo troboj kolesarskih velikanov ponovil v nedeljo? Pogačar si tega seveda želi, bo pa moral potegniti nekaj drugačnih potez. V idealnem scenariju bi se moral obeh konkurentov znebiti na klancih in po samostojni akciji sam pripeljati v cilj, kar je storil že neštetokrat.

Vrhunci lanske Flandrije:

Zmaga na sloviti De Ronde, do katere goji neizmerno spoštovanje, bi mu pomenila ogromno. "Moja prva izkušnja s Flandrijo je nekaj, kar ne bom nikoli pozabil. Energija, ki jo je čutiti na tej dirki, in strast, ki jo v Belgiji gojijo do kolesarstva, je nekaj res posebnega," je dejal Pogačar. "Čutim, da sem pripravljen, tudi ekipa je pripravljena, tako da bomo na dirki dali vse od sebe," je napovedal vodilni kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

"Čutim, da sem pripravljen, tudi ekipa je pripravljena, tako da bomo na dirki dali vse od sebe," napoveduje Pogačar. Foto: Guliverimage

Pogačar je pred težko nalogo. Vzponi, kot sta Oude Kwaremont in Paterberg, enostavno niso dovolj dolgi (krajša sta od dveh kilometrov) ali zahtevni, da bi se kar tako znebil van Aerta in van der Poela. Na ta način je poskušal že lani, se skoraj otresel van der Poela na tlakovanem odseku Paterberga, a je Nizozemec po začetnih težavah zdržal tempo in na koncu dobil dirko. Wout Van Aert je dirko zaradi pozitivnega testa na covid moral izpustiti.

Foto: Guliverimage

Pogačar: Največ možnosti imam na Kwaremontu

Pogačar meni, da ima za napad največ možnosti na Kwaremontu. "To je najdaljši vzpon in tam lahko vedno poskušam biti najboljši," pravi Pogačar, a se hkrati zaveda, da je to lažje reči v teoriji kot v praksi. "Težko se ju bo znebiti kjerkoli na kateremkoli klancu."

Težko bo tudi na ravninskem delu, ki vodi do cilja v Oudenaardeju. Pogačar je sicer hiter, nima pa toliko surove moči kot njegova glavna tekmeca.

Van Aert: Pogačar dirko naredi še težjo

"Mislim, da Tadej dirko za tip kolesarja, kot sva midva, naredi še težjo. Morda ima težave pri prvih pospeševanjih, a kaj ko je tega zmožen vedno in vedno znova. Vsi vemo, da je precej lažji od naju," je dejal van Aert. "Težje se pozicionira na ravnini in vozi v istem tempu kot midva, a po drugi strani pri njem ne vidim veliko slabosti."

Foto: Guliverimage

Tudi Mohorič med favoriti

Seveda pa prej omenjena trojica ni edina, ki jo stavnice uvrščajo v krog favoritov. Mednje sodi tudi drugi Slovenec na startni listi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Mads Pedersen (Trek Segafredo), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki se vrača po pretresu možganov, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Stefan Küng in Valentin Madouas (Groupama–FDJ), Alexander Kristoff (Uno-X) ter kdorkoli iz ekipe Jumbo-Visma (Laporte, Benoot, Van Baarle zaradi bolezni ne bo nastopil) ali Soudal Quick-Step (Julian Alaphilippe), kjer so zaradi skromnega izkupička v belgijskih klasikah in nezadovoljstva njihovega šefa Patricka Lefereva že precej na trnih.

Wout Van Aert bo na Dirki po Flandriji imel močno podporo, tako v ekipi kot med navijači. Foto: Guliverimage

107. izvedba Dirke po Flandriji se bo v nedeljo, 2. aprila, začela ob 10.00, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 13.30. Na startni listi so trije Slovenci, poleg Pogačarja in Mohoriča še Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Če bi Pogačarju uspelo zmagati, bi postal prvi Slovenec s tem dosežkom, v svoji statistiki pa bi število zmag na spomenikih zvišal na štiri. Leta 2021 je zmagal na dirkah Liege–Bastogne–Liege in Lombardiji, kjer je zmago ponovil lani.

Preberite še: