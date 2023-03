Redek prizor: Van Aert slalomiral, Pogačar pa kar sestopil s kolesa

Kolesarski asi, ki bodo v nedeljo poskušali osvojiti drugi spomenik sezone, belgijsko klasiko Po Flandriji, so se že na ogledu trase spopadli z zahtevnimi razmerami. Tako sta na strmem klancu Koppenberg za fotografije, ki so obkrožile svet, poskrbela tudi Wout Van Aert in Tadej Pogačar. Prvi je v klanec močno "zaslalomiral", drugi pa je kar sestopil s kolesa, česar pri dvakratnem zmagovalcu Toura ne vidimo prav pogosto.

Za kolesarske ase ni bila največja težava strmina tega znamenitega klanca, temveč dejstvo, da so bili tlakovci zaradi dežja izjemno spolzki. "Tudi sam sem bil tik pred tem, da sestopim," je v smehu po ogledu trase razlagal belgijski šampion moštva Jumbo-Visma Wout van Aert, ki se je le prebil do vrha, medtem ko je večina obupala.

Wout Van Aert gaat op zijn 28e op zoek naar zijn 1e zege in de Ronde van Vlaanderen: ervaringsdeskundigen Cancellara en Gilbert geven uitleg https://t.co/niSb9gNKfz — Wielerkrant (@wielerkrant) March 31, 2023

Tudi Tadej Pogačar, ki si je s kolegi iz moštva UAE Emirates traso klasike ogledoval danes. "Tega, da bi dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji sestopil s kolesa na strmem klancu, pa res ne vidimo prav pogosto," danes poročajo belgijski mediji, ki so zanimiv dogodek posneli.

Na strmem klančku Koppenberg, enem od številnih v drugi polovici 273,4 kilometra dolge dirke od Bruggeja do Oudenaardeja, pa težav niso imeli samo kolesarji in tudi kolesarke, te se bodo v nedeljo pomerile na ženski različici tradicionalne De Ronde, temveč tudi avtomobili. Spodnji posnetek dokazuje, kako spolzko je bilo cestišče danes, v nedeljo pa vreme naj ne bi bilo nič boljše.

Let’s say the Koppenberg is quite slippery today. 🔥



But don’t be afraid, weather conditions don’t look too bad for Sunday. 😜#RVV23 pic.twitter.com/FoiS2qQXH6 — Domestique (@Domestique___) March 31, 2023

Lani je Pogačar na svoji prvi Flandriji osvojil četrto mesto, zmagal pa je nizozemski superzvezdnik Mathieu van der Poel. Van Aert je lani klasiko izpustil zaradi bolezni, a ta trojica letos spada med najresnejše favorite za zmago. Slovenci bomo imeli v ognju tudi specialista za klasike, Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).

"Ključno bo, da sam pridem v cilj. To je edina pot do zmage, prav zato pa bo dirka še težja," je danes recept za zmago razkril Pogačar, ki si ne želi cilnega sprinta z Van der Poelom in Van Aertom. Napasti bo tako moral že pred zaključkom dirke. "Je pa zelo, zelo dolga dirka in marsikaj se lahko zgodi pred finalom. Prihraniti moram kar se da veliko moči in izbrati pravi trenutek za napad. Nimam pa še nobene zamisli, bomo videli, kako se bo dirka odvijala v nedeljo in kakšne noge bom imel," je še povedal šampion iz Klanca pri Komendi.

Kolesarji UAE so si odpočili tudi na klopci Allana Peiperja, ki je postavljena ob Avstralčevem najljubšem vzponu. "Pošten počitek na Peiperjevi klopci. Hvala za to, saj bomo v nedeljo leteli mimo," je na družbenih omrežjih zapisal Pogačar.