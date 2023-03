V začetku leta so pri UAE Team Emirates potrdili, da se Allan Peiper, ki se je pred dobrim letom zaradi boja z rakom poslovil od ekipe, vrača v kolektiv.

Deloval naj bi kot svetovalec, analitik, in sicer v zmanjšanem delovnem obsegu, njegove naloge naj bi bile usmerjene predvsem v dirko vseh dirk Tour de France. A nekdanji športni direktor, ki je odigral ključno vlogo predvsem pri prvi zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji, in ekipa nista našla skupnega jezika.

"Ni se nam uspelo dogovoriti o strategiji in o tem, kako naj bi bila videti moja vloga," je 62-letnik dejal za belgijski Het Laatste Nieuws in dodal, da je bila njegova vizija sodelovanja drugačna od vizije ekipe: "Zahvaljujem se UAE, da so me poskušali ponovno vključiti v ekipo. Želim jim vse najboljše v prihodnosti. Poudarjam, da se nismo razšli z 'loputanjem vrat'."

Vizija sodelovanja 62-letnika je bila drugačna od vizije ekipe. Foto: Guliverimage

"Želel sem se vrniti, a se moram sprijazniti, da to ni mogoče"

Ob tem je povedal, da se trenutno glede na vse okoliščine tako fizično kot psihično počuti dobro, da so do njegovega naslednjega pregleda še trije meseci, zato obžaluje, da se jim ni uspelo dogovoriti.

"Športni direktor sem že skoraj 20 let, dirkanje je velik del mojega življenja. Želel sem se vrniti, vendar se moram sprijazniti, da to ni mogoče," še pravi nekdanji kolesar in dodaja, da je s Pogačarjem, ki mu je pomagal do več uspehov, še vedno v stiku, tako je bilo tudi v času dirke Pariz–Nica.

"Po sklenjenem dogovoru smo ugotovili, da so potrebe tako velike ekipe, kot je naša, ki se je v zadnjih dveh letih znatno povečala tako glede strukture kot tudi seznama kolesarjev, večje od Allanovih dejanskih možnosti." Foto: Reuters

"Potrebe večje od Allanovih dejanskih zmožnosti"

"Po sklenjenem dogovoru smo ugotovili, da so potrebe tako velike ekipe, kot je naša, ki se je v zadnjih dveh letih znatno povečala tako glede strukture kot tudi seznama kolesarjev, večje od Allanovih dejanskih možnosti, da se osredotoči na vse vidike ekipe. Najin osebni odnos bo ostal nespremenjen. V prihodnosti mu želimo veliko zdravja, kadarkoli bo želel biti naš gost, ga bomo toplo sprejeli," pa so pri Cyclingnews povzeli besede direktorja UAE Team Emirates Maura Gianettija.