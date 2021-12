Zdravljenje je terjalo velik davek, ne samo fizično, ampak tudi psihično. 61-letni Allan Peiper je slovo od funkcije športnega direktorja v ekipi UAE Emirates napovedal že po dirki Paris-Roubaix oktobra letos, nato pa novembra vseeno sprejel vlogo svetovalca znotraj ekipe, ki bi jo lahko opravljal doma v Belgiji.

A kot kaže, je Peiper zdaj sprejel drugačno odločitev. Iz ekipe so namreč sporočili, da se bo priljubljeni Avstralec, znan ne samo po izjemnem poznavanju kolesarskih taktik in tehnike, ampak tudi po empatiji in prijateljskem odnosu s kolesarji in spremljevalnim štabom, v prihodnje povsem posvetil spopadanju z boleznijo (že tretjič v zadnjih šestih letih se bori z rakom na prostati) in se tako odpovedal svoji novi funkciji v ekipi.

Peiper je ob tem povedal, da je zdravljenje terjalo velik davek, ne samo fizično, ampak tudi psihično, in da se zato ne počuti več sposobnega, da bi delo opravljal tako, kot bi si želel.

"Zadnja tri leta pri ekipi UAE Team Emirates so bila zame čudovita izkušnja. Ekipa mi je ponudila priložnost, čeprav so vedeli za mojo bolezen, zelo so me podpirali in bili zelo razumevajoči, za kar sem jim izjemno hvaležen," je sporočil Peiper, ki se je ekipi pridružil leta 2019, s svojim znanjem pa bistveno pripomogel k številnim uspehom ekipe, tudi obeh zmag na Dirki po Franciji, pod kateri se je podpisal Tadej Pogačar, najboljši kolesar letošnje sezone in slovenski športnik leta.

Hvaležnost Peiperju je ob njegovem dokončnem umiku izrazil tudi direktor ekipe UAE Mauro Gianetti.

"Čeprav se umika, bo Allan vedno del naše ekipe. V teh treh letih smo se od njega ogromno naučili. Njegova strokovnost, predanost in znanje so bili za ekipo neprecenljivi. Zelo hvaležni smo za vse, kar je storil. Želimo mu vse najboljše in ga podpiramo v njegovem zadnjem boju, za katerega vemo, da se ga bo lotil z enako zavzetostjo in odločnostjo kot vedno. Allan bo vedno imel mesto v naši ekipi, vrata so mu odprta takoj, ko se bo njegovo zdravje izboljšalo," mu sporoča prvi mož Emiratov.

"Ne vem, ali bom raka premagal"

Peiperja smo oktobra gostili v Sobotnem intervjuju, kjer se je razgovoril o številnih temah. Med drugim je priznal, da ne ve, ali bo raka premagal, bo pa poskušal svoje življenje kar najbolje izkoristiti.

"Za mano je šest let operacij, obsevanj, kemoterapij in hormonskih terapij, kar je od mojega telesa terjalo precejšen davek. Tako pri okrevanju kot vzdržljivosti. Opazil sem tudi, da mi pešajo refleksi, tudi zaradi tega sem se moral sprijazniti s tem, da dela športnega direktorja v kolesarstvu preprosto ne morem več opravljati. Zmanjkuje mi energije in preveč bi se silil, če bi vztrajal," je povedal.

Vrh krojil kot kolesar in kot športni direktor

Peiper je v svetu kolesarstva pustil velik pečat. Najprej kot kolesar, pozneje kot športni direktor.

Ko se je pri rosnih 17 letih iz Avstralije preselil v Evropo, v Belgijo, da bi uresničil svoje kolesarske sanje, je zaradi težkih okoliščin, o katerih je spregovoril tudi v obsežnem intervjuju za Sportal, moral hitro odrasti in se naučiti poskrbeti sam zase.

Kot kolesar je zbral več kot 30 profesionalnih zmag, kot športni direktor je bil zraven pri številnih uspehih, a največ mu pomeni prva nepričakovana zmaga Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji leta 2020. Zaradi njegovih taktičnih zamisli so ga lani v Belgiji, deželi kolesarstva, razglasili tudi za najboljšega športnega direktorja.

Prek Zooma je spregovoril o svoji bolezni, raku na prostati, o odnosu s Pogačarjem, svojem pogledu na Primoža Rogliča in trenutku, ko je ta izgubil zmago na Touru, ter številnih drugih temah.

VIDEO: Peiper o odnosu s Tadejem Pogačarjem