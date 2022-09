Nekdanji kolesar in športni direktor Allan Peiper in Tadej Pogačar sta se spoznala v Avstraliji. Peiper se ob tem najboj spomni izgubljenega potnega lista.

"Na dan, ko bi morali odpotovati iz Avstralije - spomnim se, da bi ob 13. uri morali zapustiti hotel in se odpraviti na letališče, sam pa sem razmišljal, da bi dopoldne preživel na plaži -, me je zjutraj čakalo Tadejevo sporočilo: Izgubil sem potni list." Tako se nekdanji športni direktor ekipe UAE Emirates Allan Peiper spominja prvega obiska Tadeja Pogačarja v deželi tam spodaj, kjer se bo v nedeljo (18. 9.) z vožnjo na čas v moški in ženski konkurenci začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prav dogajanje okrog izgubljenega potnega lista je Peiperju ponudilo povsem drug pogled na takrat 19-letnega Slovenca, novinca v svetu profesionalnega kolesarstva.

Allan Peiper, nekdanji športni direktor pri ekipi UAE in eden najbolj zaslužnih za to, da je Tadej Pogačar Dirko po Franciji leta 2020 končal na prvem mestu, se je v enem od pogovorov za Sportal na vprašanje, kakšen vtis je mladi slovenski kolesar nanj naredil ob prvem srečanju, spomnil prav dogodka s pete celine, ki bo v teh dneh gostila boje za mavrično majico svetovnega prvaka.

"Tadeja sem spoznal na pripravah na sezono 2019, a takrat nisva veliko govorila. Oba sva bila novinca v ekipi. Precej bolje sva se spoznala na dirki Cadela Ewansa v Geelongu v začetku naslednjega leta v Avstraliji.

Dni pred dirko se niti ne spomnim, prvič sem bil s to ekipo na dirki in ogromno dela sem imel s pripravami, se pa dobro spomnim dogodka po koncu dirke.

Na dan, ko bi morali odpotovati iz Avstralije - spomnim se, da bi ob 13. uri morali zapustiti hotel in se odpraviti na letališče, sam pa sem razmišljal, da bi dopoldne preživel na plaži -, me je zjutraj čakalo Tadejevo sporočilo: Izgubil sem potni list," se je spomnil Peiper, ki se je konec lanskega leta zaradi bolezni umaknil z mesta športnega direktorja, saj se mu je zdelo, da ni več kos nalogam tega intenzivnega dela.

Spomnil se je, da je bil ravno tisti dan, ko je takrat 19-letni Pogačar ugotovil, da je izgubil potni list, v Avstraliji državni praznik, kar pomeni, da so bili vsi uradi zaprti.

"K sreči imam nekaj prijateljev, ki so mi pomagali, da smo uredili dokumente. Rezerviral sem mu hotelsko sobo, zamenjal letalsko vozovnico … Zakaj to pripovedujem? Ker me je najbolj presenetilo to, da ob vsem tem ni zganjal nobene panike. Vsak drug tako mlad fant jo verjetno bi. Verjetno bi jokal in paničaril, ker ne bi mogel domov. No, Tadej tega ni počel in takrat sem vedel, da se očitno zelo dobro znajde v kaotičnih in stresnih razmerah," je sklenil 62-letni Avstralec, ki že dolga leta živi v Belgiji

Tadeja Pogačarja na Avstralijo vežejo zelo lepi spomini:

Tri leta pozneje je situacija drugačna

Pogačarjev drugi obisk Avstralije je seveda povsem drugačen, kot je bil prvi v začetku leta 2019.

Pogačar je krst v dresu ekipe UAE doživel prav v Avstraliji. Foto: Guliverimage Takrat je bila to zanj prva profesionalna dirka in prvo dokazovanje v dresu ekipe Emiratov, zdaj pa je to poskus naskoka na naslov svetovnega prvaka in mavrično majico, ki jo tak prestižen naziv prinaša. V nedeljo, 18. septembra bo nastopil v vožnji na čas, vse upe pa polaga na cestno dirko, teden dni pozneje, 25. septembra.

Pogačar je leta 2019 ob svojem prvem obisku Avstralije in prvi sezoni v ekipi najvišje ravni dober vtis naredil že na prvi dirki.

Šestdnevno Dirko po Avstraliji je končal na zelo solidnem 13. mestu, enodnevno dirko Cadela Ewansa teden dni pozneje pa na 44. mestu.

Že mesec dni pozneje je navdušil z etapno in skupno zmago na dirki po portugalski pokrajini Algarve, kar je njegova prva profesionalna zmaga, in nase opozoril tudi tiste, ki zanj do takrat še niso slišali. Vse preostalo je zgodovino.

V treh letih profesionalne kolesarske kariere je dvakrat zmagal na Dirki po Franciji in bil enkrat drugi. Na svoji prvi tritedenski dirki, Dirki po Španiji, je bil tretji, dvakrat je zmagal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, presenetil konkurenco na dirki Strade Bianche in se med drugim podpisal pod zmago na dveh kolesarskih spomenikih, dirki po Lombardiji in belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege.

Po zmagi na dirki po Algarveju smo Pogačarja prvič gostili v sobotnem intervjuju na Sportalu:

Spored SP v cestnem kolesarstvu (od 18. do 25. septembra 2022):

Nedelja, 18. september:

1.35 vožnja na čas (34,2 km), ženske

5.40 vožnja na čas (34,2 km), moški

Ponedeljek, 19. september:

5.20 vožnja na čas (28,8 km), mlajši člani

Torek, 20. september:

1.30 vožnja na čas (14,1 km), mladinke

5.20 vožnja na čas (28,8 km), mladinci

Sreda, 21. september:

6.20 vožnja na čas (28,2 km), mešane ekipe

Petek, 23. september:

2.15 cestna dirka (135,6 km), mladinci

5.00 cestna dirka (169,8 km), mlajši člani

Sobota, 24. september:

2.00 cestna dirka (67,2 km), mladinke

4.25 cestna dirka (164,3 km), moški

Nedelja, 25. september:

2.15 cestna dirka (266,9 km), moški

Seznam slovenske reprezentance:

- moški, cestna dirka:

Tadej Pogačar

Jan Tratnik

Domen Novak

Jan Polanc

Jaka Primožič

David Per

- moški, vožnja na čas:

Tadej Pogačar

- ženske, cestna dirka:

Eugenia Bujak

Urša Pintar

Špela Kern

- ženske, vožnja na čas:

Urška Žigart

- mlajši člani, cestna dirka:

Matevž Govekar

Boštjan Murn

Anže Skok

Mihael Štajnar

- mladinci, cestna dirka:

Žak Eržen

Natan Gregorčič

Aljaž Turk

