Smola za Avstralca: Bo zmagovalec Gira ostal brez SP?

Končno odločitev o nastopu Hindleyja na svetovnem prvenstvu bo sprejelo vodstvo avstralske reprezentance tik pred začetkom tekmovanj, so še zapisali pri njegovi ekipi.

Prva tekma za kolesarje na peti celini bo v nedeljo, ko je na sporedu posamična vožnja na čas. Prvenstvo se bo končalo 25. septembra s cestno dirko.

Unfortunately, @JaiHindley has tested positive for COVID19 after the Vuelta. The Australian National Team will make a final decision on Jai's #Wollongong2022 participation closer to the event.



We hope Jai will be able to participate in his home World Championships 🤞🏼 pic.twitter.com/gMe70GdZ2d