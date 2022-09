To v zvezi s Pogačarjem napoveduje selektor #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naš in Tadejev cilj je osvojitev prvega mesta, kar pa ne pomeni, da bo lahko, mislim celo, da bo zelo težko. Vsi pa stremimo k temu, da ta cilj dosežemo," pred začetkom svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu napoveduje Uroš Murn, selektor slovenske članske reprezentance, ki je svoj selektorski krst doživel na nedavnem evropskem prvenstvu v Münchnu. Boji za mavrično majico se bodo začeli v nedeljo, 18. septembra, ko bo na sporedu vožnja na čas v ženski in moški konkurenci, in končali teden dni pozneje z vrhuncem prvenstva, moško cestno dirko.