Pogačar na SP ne bo mogel obračunati z zmagovalcem Toura

Zmagovalca dirke po Franciji Danca Jonasa Vingegaarda ne bo na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu, ki bo med 18. in 25. septembrom v avstralskem Wollongongu. Na danskem spisku ni tudi svetovnega prvaka iz leta 2019 Madsa Pedersena. Reprezentanco, ki odhaja na svetovno prvenstvo so potrdili tudi Španci, na čelu katere sta Juan Ayuso in Marc Soler.

Dansko ekipo bodo tako vodili Jakob Fuglsang, ki je dirko po Franciji končal na tretjem mestu, Magnus Cort in Mikkel Honore. Poleg njih je glavni trener Anders Lund za SP izbral še Mattiasa Skjelmoseja, Alexandra Kampa, Michaela Morkova, Anthona Charmiga in Mikkela Bjerga. "Mislim da se lahko borimo za medalje in imamo druge karte, ki jih lahko igramo v finalu," je na družbenem omrežju Instagram povedal trener Lund.

Juan Ayuso Foto: Guliverimage Španska reprezentanca je prav tako potrdila ekipo za SP. Vodila jo bosta mladi, talentirani Juan Ayuso, ki je na pravkar končani dirki po Španiji zasedel tretje mesto, in Marc Soler. Oba sta moštvena kolega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE Team Emirates. Trener Pascual Momparler bo poleg njiju računal še na Urka Berradeja, Rogerja Adrio, Jesusa Ezquerro, Eduarda Pradesa, Gotzona Martina in Oierja Lazkana, je sporočila Španska kolesarska zveza.

Matteo Trentin Foto: Guliverimage Reprezentanco so predstavili tudi Italijani. V ospredju sta izkušeni 33-letni Matteo Trentin in dvakratni aktualni svetovni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna. "Nismo favoriti, vendar gre za nepredvidljivo ekipo s kolesarji, ki so v dresu italijanske ekipe pogosto delali dobre stvari," je na spletni strani zveze dejal trener Daniele Bennati. Nekdanji šprinter bo izmed desetih kolesarjev med drugimi lahko računal tudi na Alberta Bettiola, Davideja Ballerinija in Andreo Bagiolija.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 18. in 25. septembrom v avstralskem Wollongongu, približno sto kilometrov južno od Sydneyja.