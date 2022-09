Znano je, kdo bo Pogačarju pomagal v lovu na mavrično majico svetovnega prvaka

Čeprav je slovenska reprezentanca upravičena do osmih imen na članski cestni dirki, bo Slovenijo zaradi takih in drugačnih razlogov pod taktirko selektorja Uroša Murna zastopalo zgolj šest kolesarjev.

Poleg Tadeja Pogačarja, ki je eden glavnih favoritov za mavrično majico svetovnega prvaka in bo kot edini Slovenec nastopil tudi v vožnji na čas, še Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primožič in David Per.

Pogačar in Tratnik bosta v Avstralijo odpotovala neposredno iz Kanade, kjer sta prejšnji konec tedna dirkala na VN Quebecka in Montreala, ostali se jima bodo na prizorišču pridružili v prihodnjih dneh.

Primoža Rogliča zaradi poškodb, ki jih je staknil na Dirki po Španiji, na reprezentančni akciji ne bo, čeprav je pred padcem v 16. etapi še dopuščal možnost, da bi nastopil na cestni dirki, zaradi poškodbe bo tokrat odsoten tudi Luka Mezgec.

Matej Mohorič bo prvenstvo izpustil, saj po preboleli okužbi z mononukleozo in koronavirusom še ni optimalno pripravljen, zaradi slabše forme pa se je nastopu odpovedal tudi aktualni državni prvak Kristjan Koren.

Cestna dirka bo na sporedu v nedeljo, 25. septembra. Začela se bo ob 10.15 v mestu Helensburgh in končala ob 16.50 po lokalnem času na istem mestu. Kolesarje čaka 266,9 kilometra in 3.945 višinskih metrov.



Profil cestne dirke za moške:

Vožnja na čas bo na sporedu teden dni prej, 18. septembra. Trasa bo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev za kolesarje in kolesarke enaka. Vse čaka 34,2-kilometrska trasa s 312 višinskimi metri. Profil trase za kronometer:

Na ženski članski dirki bomo imeli štiri predstavnice: Eugenijo Bujak, Urško Pintar, Špelo Kern in Urško Žigart, ki bo nastopila še v vožnji na čas. Žigartova je aktualna državna prvakinja v tej disciplini.

Ženska cestna dirka bo na sporedu 24. septembra. Kolesarke čaka 164,3 kilometre in 2.433 višinskih metrov.

V konkurenci do 23 let bodo slovenske barve zastopali Matevž Govekar, Boštjan Murn, Anže Skok in Mihael Štajnar, v mladinski konkurenci pa Žak Eržen, Natan Gregorčič in Aljaž Turk.

Cestna dirka za kolesarje v mladinski konkurenci in kategoriji do 23 let bo na sporedu 23. septembra. Mladince čaka 135,6 kilometra in 2.016 višinskih metrov, kolesarje do 23 let pa 169,8 kilometra in 2.520 višinskih metrov).

Več sledi ...