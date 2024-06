Aleksandr Vlasov bo tudi v prihodnje moštveni kolega Primoža Rogliča

Tik pred začetkom pete etape kriterija po Dofineji, kjer je eden od favoritov za zmago Primož Roglič, so iz nemške kolesarske ekipe BORA - hansgrohe sporočili, da so podaljšali sodelovanje z ruskim kolesarjem Aleksandrom Vlasovom, ki je član ekipe od leta 2022.

"Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe. V zadnjih letih sem kot kolesar napredoval. V ekipi se zelo dobro počutim. Vlada zelo dobro vzdušje v kombinaciji s profesionalno delovno etiko. Zato sem srečen, da ostajam in se bom lahko razvijal še naprej. Prihod Red Bulla v ekipo je zame zelo zanimiv in cenim, da ekipa verjame vame. Tudi v prihodnjih letih sem pripravljen dati vse od sebe," so v sporočilu za javnost pri BORI povzeli besede Vlasova, niso pa navedli, za koliko časa velja pogodba.

Pred kratkim je pogodbo z BORO za dodatno leto podaljšal tudi nekdanji zmagovalec Dirke po Italiji Jai Hindley. Oba sta trenutno z Rogličem na Kriteriju po Dofineji, ki predstavlja generalko za letošnji Tour, ki se bo začel 29. junija v Firencah. 26. junija bodo v Salzburgu predstavili nove drese, na katerih bo posebno mesto zasedal Red Bull.

