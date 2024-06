Množičen padec prekinil dirko po Dofineji, na tleh tudi Roglič in Evenepoel #video

PODROBNEJE: Kriterij po Dofineji, 5. etapa (Amplepuis–Saint-Priest, 167 km)

⚠️ Officiel : l'étape sera neutralisée intégralement en raison de l'absence d'assistance médicale encore disponible. Il n'y aura pas de temps pris sur cette étape, et pas de vainqueur d'étape.



⚠️ Official: the stage will be neutralised due to the lack of medical assistance still… — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2024

Dirka po Dofineji je zaradi množičnega padca v zadnjih 20 kilometrih prekinjena. Med poškodovanimi sta tudi dva kolesarja ekipe Visma, ki letos res nima sreče. Stevena Kruijswijka in Dylana Van Baarleja so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico na nadaljnjo obravnavo. Oba sta bila predvidena za nastop na letošnjem Touru.

20 km do cilja: Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) sta že prečkala zadnji gorski cilj etape Cote de Bel-Air, v ozadju pa je prišlo do hudega padca. Na tleh je zagotovo več kot 20 kolesarjev. Med njimi je žal tudi Primož Roglič. Med kolesarji, udeleženimi v padec, je tudi vodilni na dirki Remco Evenepoel, ki se je po padcu držal za ramo in koleno, a je zdaj že nazaj na kolesu.

25 km do cilja: Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), ki sta že ves dan na čelu dirke, sta se začela vzpenjati na Cote de Bel-Air, vzpon 4. kategorije, ki bo dolg 1,8 km in ima 5,1-odstoten povprečni naklon. V zaključku bo nato raven teren, na katerem bodo ekipe sprinterjev postavljale svoje vlake za zaključni udar.

33 km do cilja: Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), ki sta že ves dan na čelu dirke, sta ostala brez Holterja, ki je opešal, in zdaj sama zložno vozita proti cilju. Pred glavnino imata še vedno skoraj dve minuti prednosti, a v ozadju tempo navijajo kolesarji ekip Lidl-Trek in Decathlon AG2R La Mondiale Team, ki danes stavijo na sprinetrja Madsa Pedersena, zmagovalca prve etape na Dofineji, in Sama Bennetta.

Dobrih 20 kilometrov pred ciljem bo sledil še zadnji vzpon, ki bo le IV. kategorije (Cote de Bel-Air, 1,8 km in 5,1 %). V zaključku bo nato raven teren, na katerem bodo ekipe sprinterjev postavljale svoje vlake za zaključni udar.

43 km do cilja: Norvežan Ådne Holter (Uno-X Mobility), ki je danes ves dan preživel na begu, vmes pa tudi padel na spustu, je popustil in bo počakal na glavnino. Vmes je prišlo do padca v glavnini, na tleh so se znašli Ide Schelling (Astana Qazaqstan Team), Andrea Kron (Lotto Dstny), Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Neilson Powless (EF Education - EasyPost) in Antonio Pedrero (Movistar Team).

56 km do cilja: Trojka Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Ådne Holter (Uno-X Mobility) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) še vedno vztraja na čelu dirke. Za njimi je že tretji gorski cilj etape Côte de Givors, ki ga je prvi prečkal Le Berre. Francoz se je tako še dodatno okrepil v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih in bo tudi jutri vozil v pikčasti majici.

62 km do cilja: Ubežni trio se že vzpenja na prelaz Cote de Givors (III. kategorija, 3,8 km in 4,6 %). V ozadju se jim vse hitreje približuje glavnina, ki zaostaja samo še minuto in 52 sekund.

66 km do cilja: Ubežnika sta nekoliko upočasnila tempo, tako da ju je Norvežan Adner Holter, ki je 78 kilometrov pred ciljem padel na enem od ovinkov na spustu, lahko ujel. Skupaj bodo lažje ubranili prednost pred glavnino, ki zaostaja samo še dve minuti in pol.

78 km do cilja: Padec Ådneja Holterja (Uno-X Mobility) na enem od ovinkov na spustu! Cesta je videti mokra, očitno je deževalo. Norvežan je že ves dan na begu, ga bosta kolega iz ubežne skupine počakala? Glavnina zmanjšuje zaostanek, tempo narekujejo kolesarji ekip Lidl-Trek in Decathlon AG2R La Mondiale Team, ki danes stavijo na hitronoga Madsa Pedersena in Sama Bennetta.

85 km do cilja: Trojka na čelu dirke – Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Ådne Holter (Uno-X Mobility) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) – je že prečkala drugi gorski cilj današnje etape Côte de Duerne, sledita dolg spust in nato nov vzpon. Glavnina ima štiri minute zaostanka. Le Berre je osvojil novih pet točk in še povečal prednost v posebnem seštevku za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih.

Rezultati na drugem gorskem cilju Côte de Duerne:

KOLESAR TOČKE 1 LE BERRE Mathis 5 2 BAYER Tobias 3 3 HOLTER Ådne 2 4 VERONA Carlos 1

VIDEO: Primož Roglič je tudi danes dobro razpoložen. Pred začetkom etape se je šalil, da mu je zmanjkalo oblačil, zato je dobro, da je od organizatorja dobil zeleno majico za najboljšega v točkovanju. Odgovarjal je tudi na vprašanja o Tadeju Pogačarju in njegovi želji po zmagi na Giru in Touru v isti sezoni. "On zmore vse," ga je pohvalil Roglič in dodal, da upa, da mu bodo konkurenti na Touru predstavljali večji zalogaj kot na Giru, kar bo dodatno popestrilo dirko.

100 k do cilja: Še štirje kilometri so do vznožja vzpona na Cote de Deume, najtežjega dela današnje trase.

113 km do cilja: Vodilna trojica je že prečkala prvi gorski cilj današnje etape. Prvi je bil Francoz Mathis Le Berre (Arkéa - B&B Hotels), ki se je tako še okrepil v vodstvu posebnega seštevka za pikčasto majico. Sledita spust in nato najtežji del dneva, vzpon na Cote de Deume. Vzpon II. kategorije bo dolg pet kilometrov, povprečna naklonina pa bo znašala 6,9 odstotka.

118 km do cilja: Vodilna trojka je zdaj že na prvem vzponu etape, na Crote de Croix de Signy. Klanec je ocenjen s predznakom IV. kategorije, dolg je 1,6 kilometra in ima 4,6-odstoten povprečni naklon. V glavnini stopnjujejo tempo in zdaj za ubežniki zaostajajo manj kot tri minute.

129 km do cilja: Ubežni trio je že prečkal leteči cilj v kraju Sainte-Colombe-sur-Gand. Prvi je bil Avstrijec Tobias Bayer iz ekipe Alpecin - Deceuninck. Pobral je deset točk in osvojil tri odbitne sekunde.

# KOLESAR TOČKE BONUS 1 BAYER Tobias 10 3'' 2 HOLTER Ådne 6 2'' 3 LE BERRE Mathis 4 1''

135 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvo četrtino trase in 583 višinskimi metri. Do cilja imajo še 1.723 višinskih metrov. Prednost vodilne trojke je nekoliko upadla in zdaj znaša tri minute in pol.

146 km do cilja: Ubežni trio – Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Ådne Holter (Uno-X Mobility) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) – ima že štiri minute prednosti pred glavnino.

163 km do cilja: Kmalu po zamahu startne zastavice so se začeli napadi, trije kolesarji – Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), ki vodi v posebnem seštevku najboljšega na gorskih ciljih in danes vozi v pikčastem dresu, Ådne Holter (Uno-X Mobility) in Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) – so si hitro privozili minuto prednosti pred glavnino.

10.35 –Uraden start 5. etape Kriterija po Dofineji! Iz ekipe BORA - hansgrohe so medtem sporočili, da so podaljšali sodelovanje z Aleksandrom Vlasovom, iz ekipe Jayco AIUla pa, da je Luke Durbridge odstopil.

10.15: Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes začenjamo bolj zgodaj kot običajno. Kolesarji so v zaprti vožnji startali že ob 10.15, zares pa bo šlo od 10.35 naprej. Na 167 kilometrov dolgi trasi jih čakajo štirje gorski cilji, vseskozi pa bodo imeli pred seboj razgiban teren. Primož Roglič, ki je včeraj s tretjim mestom v vožnji na čas v skupnem seštevku napredoval na drugo mesto, bo danes vozil v zeleni majici najboljšega v točkovanju, Remco Evenepoel, zmagovalec kronometra, pa bo kraljeval v rumeni.